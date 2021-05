Mercedes pense que Red Bull “ devrait être en pole partout ”

Mercedes continue de faire baisser le score des favoris sur ses rivaux au titre, Toto Wolff affirmant que Red Bull devrait être en pole sur chaque piste de course en 2021.

Red Bull est en train de devenir de sérieux prétendants au titre de l’équipe qui a remporté le double du Championnat du monde chaque année depuis 2014 et détient actuellement une avance étroite dans les deux classements du Championnat du monde après la victoire de Max Verstappen à Monaco.

Depuis les tests de pré-saison, Mercedes se présente comme les outsiders dans cette bataille de ding-dong avec Wolff, le directeur de l’équipe Red Bull et Silver Arrows, a profité d’une autre occasion pour dire que cette campagne est Red Bull à perdre.

“Red Bull aurait dû être en pole partout”, a déclaré Wolff à Frankfurter Allgemeinen Zeitung. «C’est le package le plus rapide.

«Red Bull ne peut nier être le favori. Voilà la réalité.

«À Bahreïn, Max aurait dû gagner si Lewis n’avait pas conduit aussi incroyablement bien. S’il avait attendu encore un demi-tour avant d’essayer de dépasser, il aurait terminé premier.

«A Imola, Max a commis une erreur dans le tour de qualification, sinon il aurait été en tête. Au Portugal, il a dépassé la limite de la piste en qualifications et en course et a commis une erreur lorsque Lewis respirait dans le cou et a donc pu doubler.

Et ce sont ces erreurs que Verstappen peut difficilement se permettre de commettre lorsque Hamilton conduit au sommet de ses pouvoirs.

Cela étant dit, Wolff pense que Verstappen a ce qu’il faut pour devenir champion du monde cette saison.

«Oui, il peut le faire. Cependant, il fait encore de petites erreurs parce qu’il est jeune », a poursuivi Wolff.

«Sa vitesse et sa maîtrise de la conduite sont excellentes.

«Mais quand on n’a pas le droit de faire d’erreurs du tout parce que Lewis roule à la hauteur de ses capacités, alors on ajoute un nouveau défi qu’il ne connaît pas encore en Formule 1.

«Être un chasseur est beaucoup plus facile à cause de cela. C’est pourquoi la situation nous convient.

