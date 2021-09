Mercedes pense qu’elle n’a pas raté une “grande opportunité” de gagner à Zandvoort · .

Mercedes n’a pas manqué une chance significative de remporter le Grand Prix des Pays-Bas hier, a déclaré le responsable des opérations sur piste de l’équipe, Andrew Shovlin, après la course.

Lewis Hamilton a commencé et a terminé deuxième derrière Max Verstappen, s’arrêtant deux fois devant son rival pour tenter de le devancer. Cependant, à chaque fois, le pilote Red Bull est sorti en tête.

Mercedes a prolongé le premier relais de Valtteri Bottas pour tenter d’aider Hamilton à s’entendre avec le pilote Red Bull, également en vain.

Shovlin pense que l’avantage de rythme de Red Bull était trop difficile à surmonter pour Mercedes ce jour-là et que les opportunités pour eux d’obtenir un meilleur résultat étaient limitées.

“Les opportunités sont normales comme sortir de la ligne”, a-t-il déclaré. « Si cela avait été mieux, alors cela vous met au moins aux commandes.

« En regardant les arrêts, le problème était que Lewis devait pousser très fort pour fermer. Nous semblions certainement un peu plus forts avec ce pneu médium et nous pourrions réduire un peu cet écart, et nous le traverserons comme nous le faisons toujours. Mais je ne pense pas qu’il y ait eu un moment où vous auriez pu dire que nous aurions pu gagner.

« De plus, lorsque vous regardez les écarts et que nous étions au plus près, c’était trop loin pour nous de vraiment courir jusqu’à l’arrivée. Mais vous devez vous rappeler que Max a un élément de gestion dans sa course et qu’il peut laisser ces écarts se réduire lorsque vous ne courez aucun risque et les augmenter lorsque vous l’êtes.

“Nous pouvions voir où il poussait fort et je pense qu’en réalité, il n’y avait pas de grande opportunité que nous laissions filer entre nos doigts.”

Mercedes aurait pu être dans une position plus compétitive s’ils avaient tiré le meilleur parti de leur voiture pendant les essais, soupçonne Shovlin.

“Je pense que cela revient à arriver ici en meilleure forme avec une configuration qui fonctionne bien, terminer le programme, faire tous nos devoirs, et quand nous avons coché toutes ces cases, nous sommes normalement en mesure de les contester correctement pour la victoire », a-t-il déclaré.

Alors que tous les pilotes ont été compromis par les fréquents drapeaux rouges lors des essais, Hamilton a raté la quasi-totalité de la deuxième séance de vendredi après avoir subi une panne de moteur. L’équipe a donc déplacé une partie de sa liste de travail du vendredi au samedi, bien que cela ait réduit la quantité de préparation qu’ils pouvaient faire pour les qualifications, au cours desquelles Hamilton a raté la pole position de seulement 38 millièmes de seconde.

«Tout ce que nous avons essayé de faire, c’était de travailler un peu sur les longs runs samedi parce qu’il n’avait pas vraiment fait de longs runs, a dit Shovlin. « Par conséquent, il avait également raté une autre occasion d’essayer ce pneu tendre que vous ne pouvez pas récupérer.

« Mais vous l’avez vu avec tous les drapeaux rouges, c’est très difficile de faire les séances comme prévu. Même sa séance de samedi a été impactée. Et même aller en qualifications parce que nous avons fait le milieu [in Q1] et puis nous étions sur des pneus froids à cause d’un drapeau rouge avant la Q2, il était assez tard avant que nous ayons réellement un run où ce soient des pneus chauds sortis de la boîte qui étaient frais.

« Nous rattrapions donc un peu et c’était encourageant de voir que nous pouvions nous rapprocher – je sais que Max n’a pas fait un tour parfait. Mais ce week-end, nous avons été un peu en retard et avons essayé de rattraper notre retard et nous devons tout mettre en place pour les battre.

