Mercedes “perd 0.35s en ligne droite” contre Red Bull · .

Lewis Hamilton a déclaré qu’il n’avait aucun moyen de garder Max Verstappen derrière lorsque le pilote Red Bull l’a rattrapé à la fin du Grand Prix de France.

Le pilote Mercedes a perdu la tête de la course lorsqu’il a effectué son premier arrêt au stand deux tours plus tard que Verstappen. Hamilton a admis que Red Bull avait pris le dessus sur Mercedes de manière stratégique, mais a également souligné que la voiture de son rival était nettement plus rapide en ligne droite.

“Indéniablement, ils ont été beaucoup plus rapides que nous ce week-end”, a déclaré Hamilton. « Nous perdons trois dixièmes et demi juste en ligne droite.

— Alors tu l’as vu passer devant moi dans la ligne droite. Je ne pouvais rien faire pour le garder derrière.

Contrairement à Mercedes, Red Bull a équipé ses voitures de nouveaux moteurs ce week-end. Selon les règles de la Formule 1, ceux-ci doivent être de la même spécification utilisée tout au long de cette saison. Hamilton a déclaré qu’il serait difficile pour Mercedes de réduire son déficit de performances par rapport au fournisseur de moteurs de Red Bull, Honda.

“C’est difficile parce que les moteurs sont homologués”, a-t-il déclaré. “Ils ont évidemment apporté une mise à niveau ici, nous devons donc creuser profondément et essayer de voir si nous pouvons trouver un moyen d’aller plus vite.”

Verstappen a été le deuxième pilote le plus rapide à franchir le piège de vitesse Paul Ricard pendant la course, enregistrant 337 km/h. C’était 16,3 km/h plus rapide que Hamilton, qui était le plus lent.

S’exprimant lors de la conférence de presse après la course, Hamilton a reconnu que le déficit n’était peut-être pas entièrement dû aux différences de performances de leurs moteurs.

« Nous devons trouver un certain rythme, c’est sûr », a-t-il déclaré. « La plupart du temps que nous avons perdu aujourd’hui, c’était juste dans les lignes droites. Nous devons absolument creuser profondément, essayer de découvrir ce que c’est – que ce soit la puissance ou la traînée.

