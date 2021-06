Mercedes peut-elle riposter en territoire ennemi ?

À commencer par le Grand Prix de Styrie, le premier programme double de la saison est à nos portes, et il se déroule dans l’arrière-cour de Red Bull.

Max Verstappen L’équipe rentre chez elle grâce à une excellente performance qui lui a permis de prendre et de construire des avances dans le championnat des pilotes et des constructeurs.

Le Grand Prix de France était la troisième course consécutive remportée par une Red Bull et la première de la saison à se terminer avec leurs deux pilotes sur le podium.

Ce résultat a mis Mercedes fermement sur le pied arrière avant la huitième manche de la saison, et être battu encore une fois les mettrait dans une position très précaire.

En regardant l’histoire récente, ils ont des raisons de croire qu’ils peuvent reprendre le chemin de la victoire au Red Bull Ring, mais leurs rivaux auront aussi envie de tenter leur chance.

Depuis le début du Championnat du monde de Formule 1, un seul pilote a goûté à la victoire en Autriche à trois reprises ; un Français du nom d’Alain Prost.

Si vous incluez la course intitulée Grand Prix de Styrie, huit l’ont fait deux fois, et trois de ces huit s’affronteront ce week-end.

Lewis Hamilton est monté sur la plus haute marche du podium au Red Bull en 2016 et 2020, tandis que Valtteri Bottas l’a également fait l’année dernière ainsi qu’en 2017 et Verstappen a remporté deux victoires consécutives entre les Finlandais.

Tous les trois pourraient faire en rejoignant Prost sur trois, mais Bottas est peut-être celui qui en a le plus besoin, son avenir chez Mercedes semblant de plus en plus incertain de jour en jour.

Il s’est senti lésé en France, larguant des bombes F sur la radio de l’équipe après que son équipe lui ait coûté un podium en ignorant ses appels à une stratégie à deux arrêts afin qu’il puisse agir comme un barrage routier pour un Verstappen en charge. Il aura hâte de leur montrer, ainsi qu’au reste du monde, qu’il est plus que cela.

Les deux autres voudront tout autant franchir la ligne en premier. C’est la première fois depuis septembre 2019 que Hamilton a disputé trois courses d’affilée sans gagner et lui a fait perdre 12 points de retard sur Verstappen dans la lutte pour le titre.

Ce n’est pas un énorme écart, mais une autre victoire pour le Néerlandais mettrait une vraie lumière du jour entre eux et lui donnerait un peu de répit. Avec deux courses sur la piste, Hamilton pourrait facilement quitter le pays avec la tête du championnat entre ses mains s’il la maîtrise.

Alors que les trois autres visent une troisième victoire, Sergio Perez visera son premier podium sur le circuit. Bien qu’il n’ait pas terminé parmi les trois premiers, le Mexicain a toujours un record décent en Autriche, terminant P6 à trois reprises, dont deux fois l’an dernier.

Avec lui jouant un rôle de soutien important pour Verstappen la dernière fois, sa performance jouera sûrement un rôle clé pour décider lequel de ses rivaux rejoindra Prost sur trois victoires.

Red Bull et Mercedes sont peut-être les seules équipes à y avoir gagné depuis que l’Autriche a recommencé à accueillir des courses de F1 en 2014, mais elles ne sont pas les seules à monter sur le podium.

Ferrari l’ont fait plusieurs fois, pas plus tard que la saison dernière, mais cette fois-ci, ils seront probablement assez satisfaits de tous les points.

C’est parce que la dernière fois, ils ont terminé loin du top 10 en raison du fait qu’ils ont détruit leurs pneus plus rapidement que quiconque, ce qui les a fait chuter de façon spectaculaire.

Compte tenu du manque de temps entre les courses, les problèmes n’auraient pas pu survenir à un pire moment, et Charles Leclerc n’est pas convaincu que les problèmes seront résolus à temps pour le double titre.

La défaite de l’équipe italienne est le gain de McLaren. En France, Lando Norris et Daniel Ricciardo a terminé en P5 et P6 pour reprendre P3 dans le championnat des constructeurs avec l’une des meilleures performances collectives de l’équipe de l’année.

Si l’Australien s’est enfin familiarisé avec sa nouvelle machine, la formation britannique sera une force avec laquelle il faudra compter en Autriche, surtout compte tenu de l’héroïsme de Norris sur le circuit lors des deux courses l’année dernière.

La lutte pour la P3 au classement n’est pas la seule au milieu de terrain, la bataille à trois pour la P5 s’intensifie vraiment après ce qui s’est passé en France.

Comme cela a si souvent été le cas cette saison, Pierre Gasly était excellent, rentrant à la maison en P7 pour s’assurer qu’AlphaTauri reste dans le top cinq devant Aston Martin.

Il n’a cependant reçu aucune aide de son coéquipier, Yuki Tsunoda mettant fin à ses chances d’un bon résultat lorsqu’il a chuté lors des qualifications samedi. Étant donné que Helmut Marko l’a qualifié d’impétueux après cela, il est juste de dire qu’il ne peut pas se permettre trop d’erreurs.

C’est particulièrement le cas en raison de la proximité d’Aston Martin avec son équipe. Sebastian Vettel et Lance Stroll ont tous deux été longs lors de leurs premiers relais au Paul Ricard et ont récolté les fruits plus tard, franchissant la ligne en P9 et P10 et gardant l’écart sur Tsunoda et co à seulement cinq points.

Ce résultat était bon, mais pas assez bon pour qu’ils s’éloignent d’Alpine grâce à Fernando Alonso terminant juste devant le duo et ramassant lui-même deux points. Si Esteban Ocon parvient à reprendre le dessus après une course à domicile décevante, ils auront toutes les chances de réduire l’écart de 11 points devant eux.

La Williams de George Russell a terminé parmi les pilotes du milieu de terrain au Grand Prix de France, qui a déclaré que c’était sa meilleure conduite pour l’équipe.

Il est également facile de comprendre pourquoi, le Britannique terminant en P12 devant un certain nombre de voitures plus rapides. Cela ne lui a peut-être pas donné de précieux points, mais de telles performances ne feront certainement pas de mal à Toto Wolff.

Si le Britannique parvient enfin à marquer des points en Autriche, cela pourrait bien suffire à faire remonter Williams au classement car Alfa Romeo a connu une mauvaise journée en France.

L’équipe italienne avait semblé rapide tout le week-end et imaginait même ses chances d’atteindre la Q3, mais n’a finalement pas tenu le rythme quand cela comptait vraiment, ressemblant plus à un backmarker qu’à une équipe de milieu de terrain le jour de la course.

Par rapport à Haas, ils ressemblaient à des champions du monde, Mick Schumacher et Nikita Mazepin terminant respectivement 19e et 20e.

L’Allemand aura pour objectif de ne plus chuter comme il l’a fait lors des qualifications la dernière fois, tandis que le Russe serait peut-être sage de ne pas frotter son coéquipier dans le mauvais sens pour la troisième manche consécutive avec sa conduite agressive.

Après tout, il n’a pas le patron le plus calme…

