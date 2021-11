Mercedes peut-elle utiliser la vidéo manquante de Verstappen pour demander une révision de l’affrontement à Hamilton? · Fans de course

Annonce | Devenez un supporter et passez sans publicité

Le solide mouvement défensif de Max Verstappen contre Lewis Hamilton au 48e tour du Grand Prix de Sao Paulo était le dernier d’une série de points chauds controversés entre les deux prétendants au championnat. gagner. Mais la résistance réussie antérieure de Verstappen contre l’attaque de son rival à l’extérieur de Subida do Lago est restée un sujet de discussion après la course.

Pour beaucoup, il semblait que Verstappen était allé trop loin dans sa défense. Hamilton avait atteint la zone de freinage devant lui mais Verstappen, à l’intérieur, n’a pas réussi à prendre le virage. Il semblait que le pilote Red Bull avait forcé son rival Mercedes à quitter et empêché une tentative de dépassement légitime, ce que d’autres pilotes ont été pénalisés pour avoir fait en Autriche.

La question de savoir si une sanction était justifiée ou non méritait certainement une enquête. Pourtant, étonnamment, les stewards ont décidé de ne pas le faire. Le contrôle de course a d’abord confirmé qu’il avait été « noté » et plus tard jugé non digne d’une enquête (ce qui était contraire à ce que Mercedes avait dit à Hamilton à la radio et posté sur les réseaux sociaux à l’époque).

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, est resté furieux de l’incident qui a suivi la course, bien que son équipe ait remporté une victoire qui a étendu son avance au championnat des constructeurs et rapproché Hamilton de Verstappen au classement des pilotes. Wolff a qualifié le non-examen de l’incident de « gênant » à la télévision et de « risible » lorsqu’il a parlé aux médias, y compris ..

L’équipe peut-elle forcer les stewards à reconsidérer leur verdict ? Après tout, même la moindre pénalité pour Verstappen pourrait leur être bénéfique : une pénalité de cinq secondes le ramènerait à la troisième place derrière Valtteri Bottas, réduisant ainsi de trois points le déficit de Hamilton, tandis qu’une pénalité sur la grille jouerait entre les mains de Mercedes ce week-end.

Les commentaires du directeur de course de la FIA Formule 1 Michael Masi semblaient offrir à Mercedes une lueur d’espoir. Masi a confirmé que les stewards n’avaient pas accès à un élément de preuve potentiellement important au moment où ils ont décidé de ne pas enquêter sur l’incident. Les commissaires sportifs ne pouvaient voir que les mêmes images télévisées diffusées sur le réseau mondial.

Bien que plusieurs vues de la caméra embarquée soient capturées à partir des voitures, une seule est transmise en direct à la fois. La vue de Verstappen est passée de l’avant à l’arrière juste avant que Hamilton ne se retire pour le dépasser.

Par conséquent, la vidéo à bord orientée vers l’avant de la voiture de Verstappen n’a pas été diffusée et n’a pas été vue par les commissaires sportifs au moment où ils ont décidé de ne pas enquêter sur l’incident. Ceci est important car, en supposant que la vidéo sorte plus tard, cela ouvre potentiellement la porte à la demande de Mercedes de revoir l’incident.

Les équipes ont le droit de demander le réexamen d’une décision si « un nouvel élément important et pertinent

est découvert qui n’était pas à la disposition des parties demandant la révision au moment de la décision concernée », selon le Code Sportif International. Cela a été utilisé par les équipes de F1 à plusieurs reprises récemment.

Red Bull a tenté de l’utiliser après le Grand Prix de Grande-Bretagne pour forcer les commissaires sportifs à infliger à Hamilton une pénalité plus sévère pour sa collision avec Verstappen. Ils ont demandé au chauffeur de réserve Alexander Albon de reconstituer l’incident au cours d’une journée de tournage pour générer des données qu’ils ont présentées comme de « nouvelles preuves ». Cependant, les stewards n’étaient pas d’accord pour que cela réponde à la norme requise et ont rejeté la demande de révision de Red Bull.

Sondage: Stewards a appelé Verstappen sans sa vidéo orientée vers l’avant de l’incident de HamiltonRed Bull a connu un bien plus grand succès l’année précédente en Autriche lorsqu’ils ont persuadé les commissaires sportifs d’annuler leur décision d’effacer Hamilton pour n’avoir pas suffisamment ralenti pour les drapeaux jaunes lors des qualifications. La nouvelle preuve présentée par Red Bull était un angle de caméra qui n’était pas disponible pour les commissaires sportifs lorsqu’ils ont pris leur décision initiale.

Mercedes attend-elle donc les apparitions de la caméra embarquée orientée vers l’avant de Verstappen d’Interlagos avant de lancer sa propre offre de révision ? C’est possible, mais il y a un hic potentiel.

Les anciennes requêtes en révision ont ciblé des documents de décision officiels transmis par les commissaires. À Silverstone, Red Bull a demandé une révision du document de décision (numéroté de manière appropriée) 44 qui a infligé une pénalité de 10 secondes à Hamilton. Des documents spécifiques ont également été cités dans les revues précédentes : Alfa Romeo à Imola cette année, Red Bull au Red Bull Ring l’année dernière, Williams à Bakou en 2018, etc.

Cependant, il n’y a pas de document correspondant pour l’incident d’hier car il n’a pas fait l’objet d’une enquête en premier lieu. Il n’est pas vrai que les stewards ont enquêté sur Verstappen et ont décidé de ne rien faire ; il n’y a pas eu d’enquête. Par conséquent, aux yeux des marqueurs de règles, existe-t-il une décision formelle dont Mercedes peut exiger une révision ?

Mais avec Mercedes si contrariée par les frustrations du week-end dernier, après avoir vu jusqu’où Red Bull était prêt à aller après Silverstone et avec le championnat en jeu, cela ne suffira peut-être pas à les dissuader de tenter le coup. « La diplomatie est terminée aujourd’hui », a déclaré Wolff après la course, ressemblant à quelqu’un qui se contente de laisser l’affaire en suspens.

