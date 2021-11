Dans le tour d’horizon: le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, pense que leurs récents problèmes de fiabilité du groupe motopropulseur peuvent être dus à un effort trop poussé de leur développement depuis leur combat rapproché avec Ferrari en 2019.

En bref

Wolff : Mercedes a perdu sa fiabilité dans la recherche de performances Lewis Hamilton a une pénalité de cinq pas sur la grille pour le Grand Prix de Sao Paulo d’aujourd’hui, le dernier d’une série que Mercedes et ses clients ont encourue cette année.

Wolff pense que la situation est un héritage de la compétition qu’ils ont affrontée deux ans plus tard. « Nous avons été poussés très fort en 2019 et sommes venus avec une unité de puissance en 2020 qui était juste là », a-t-il expliqué. «Mais peut-être que cela nous a trop étirés. Et si vous êtes constamment à la recherche de performances, la fiabilité est parfois à la traîne.

Le développement de l’unité de puissance sera gelé l’année prochaine. Wolff a déclaré que l’équipe « doit pousser fort » d’ici là pour s’assurer qu’elle ne soit pas désavantagée par rapport à ses rivaux.

« Nous combattons un moteur Honda extrêmement puissant et fiable », a déclaré Wolff. «Et ces gars-là ont mis toutes les ressources que vous pourriez potentiellement déployer sur cette dernière saison – assez juste – et cela continuera d’être l’unité de puissance au cours des prochaines années de manière gelée.

« Par conséquent, nous devons juste nous assurer que l’année prochaine, nous commençons avec un moteur aussi performant que celui que nous avons actuellement, mais qu’il puisse ensuite traverser les saisons sans encourir de pénalités moteur. »

Ocon surpris par le redressement du sprint

Ocon a pris la neuvième place lors des qualifications du sprint.

« Nous avons dépassé Daniel [Ricciardo] dans les virages un et deux autour de l’extérieur, a dépassé Fernando [Alonso] sur le lancement », a raconté Ocon. « C’était une course très surréaliste – nous avons été doublés par AlphaTauri au Mexique, cette semaine, nous leur avons mis la pression.

« En trois ou quatre tours, j’aurais probablement eu Gasly », a poursuivi Ocon. « C’est donc une course très décente. Cela nous donne confiance car nos deux dernières courses n’ont pas été faciles, mais nous sommes assez heureux de voir que cela fonctionne comme il se doit ici.

Enfant de karaté sur l’oxygène inspiré Hamilton

Après avoir couru du dernier sur la grille à la cinquième place en seulement cinq tours, Hamilton a décrit comment il a trouvé l’inspiration dans une photo d’un enfant confronté à l’adversité.

« Nous sommes tous confrontés à l’adversité à un moment donné de notre vie, n’est-ce pas ? » dit Hamilton. « Et ce n’est pas le point où vous abandonnez. Tu dois juste continuer, tu dois garder la tête haute et tu dois continuer à te battre.

«Je m’inspire de tant de personnes différentes. J’ai vu cette photo de ce gamin qui faisait une compétition de karaté, mais il était sous oxygène, mais ça ne l’a pas retenu. Et j’ai pensé que c’était vraiment inspirant.

« Donc j’utilise en quelque sorte ces choses, ces histoires qui sont là pour alimenter le réservoir. Et puis, encore une fois, les fans aujourd’hui.

Ricciardo Rues prend une décision lors des qualifications au sprint

Daniel Ricciardo a déclaré que sa course de qualification au sprint avait été façonnée par une erreur de jugement au premier virage.

« J’ai perdu deux positions dans le premier tour. L’escapade initiale s’est bien passée, le départ était correct, je me souviens.

« Mais j’ai juste choisi l’intérieur pour le premier virage et de mémoire, c’était la voie qui s’est embouteillée un peu plus et les conducteurs qui ont choisi l’extérieur ont juste eu un freinage plus long et plus clair et pouvaient aller plus tard et plus profondément et oui, juste gentil de canards assis. Ricciardo a déclaré qu’il n’était « évidemment pas satisfait de ma décision d’aller à l’intérieur ».

À partir de ce moment-là, Ricciardo a déclaré qu’il était « coincé dans ce train DRS », dans lequel il a perdu une place au profit de Hamilton en convalescence. « Je pense que j’étais plus rapide que les deux voitures devant, mais je ne pouvais pas vraiment faire grand-chose, alors [I’m] déçu. »

Il a l’intention de changer de tactique au premier tour dimanche. « De toute évidence, un mauvais premier tour suffit pour un week-end, donc je n’ai pas l’intention de reproduire ça demain.

« Je serai le gars qui fera un premier tour incroyable demain et ensuite nous nous préparerons bien. Donc c’est tout ce que je pense en ce moment, les 60 premières secondes du premier tour et ensuite ça va préparer ma course.