Mercedes ‘peut vivre avec’ Lewis Hamilton perd des points contre Max Verstappen en Turquie

Toto Wolff dit qu’après que Lewis Hamilton a perdu des points contre Max Verstappen en Turquie, le déficit est principalement compensé par ce que le pilote Red Bull a perdu en Russie.

Hamilton a pris un nouveau moteur à combustion interne lors de la dernière course, ce qui lui a fait perdre 10 places sur la grille. Mais alors qu’il récupérait pour terminer cinquième, le podium de Verstappen lui permettait de reprendre la tête du Championnat du monde au pilote Mercedes.

Cependant, malgré le changement complet de moteur de Verstappen et sa remontée pour terminer P2 en Russie auparavant, la défaite de huit points d’Hamilton face à son rival pour le titre a été contrebalancée par les sept que le pilote Red Bull a abandonnés – et le champion en titre a récemment déclaré qu’il se sentait « très froid » à propos de le rodage de la saison.

Le patron de l’équipe Mercedes, Wolff, a salué le travail de Valtteri Bottas lors de sa victoire en Turquie – qui a privé Verstappen encore plus de points aux côtés du propre succès du Finlandais – tout en évaluant la situation de Hamilton avant ce week-end à Austin.

« C’était encourageant de voir notre élan de performance positive se poursuivre la dernière fois en Turquie », a déclaré Wolff.

« Nous n’avons pas remporté de victoires consécutives depuis un petit moment, alors naturellement, l’ambiance est au rendez-vous dans les usines depuis notre retour d’Istanbul. Cette victoire de course était également la 200e victoire de Brixworth depuis qu’ils ont commencé leur séquence de victoires en 1997, ce qui est une réalisation remarquable et un témoignage de la passion et du travail acharné de tout le monde chez HPP.

« Istanbul a été une performance dominante de Valtteri dans des conditions difficiles, remportant sa première victoire de la saison. Un sans faute de sa part et il a pris le contrôle de la course dès le début. C’est un formidable coup de pouce pour lui et l’équipe à l’approche de la dernière partie de la saison et nous aide à étendre notre avance au classement des constructeurs.

« Pour Lewis, la vision absolue de la Turquie est qu’il a perdu un point de plus que Max lors de la course précédente en Russie avec un changement de moteur similaire, avec lequel nous pouvons vivre. Le point de vue relatif lorsque vous êtes dans le feu de l’action est de toujours vouloir une autre position, de marquer plus de points – c’est ce que nous sommes en tant que coureurs et nous ne voudrions pas cette intensité de compétition d’une autre manière.

« Cette saison a eu tellement de rebondissements, nous sommes donc prêts à réagir à tout ce qui nous arrivera ce week-end au Texas. Nous sommes ravis d’être de retour à Austin pour la première fois depuis 2019, c’est toujours une étape populaire du calendrier et nous avons hâte de voir tous les fans américains passionnés.

« Le Circuit des Amériques est une piste amusante pour les pilotes. Il y a des virages très rapides et fluides, ainsi que des sections techniques et de bonnes opportunités de dépassement. Il y a un peu de tout et c’est une excellente piste pour la course, donc je suis sûr que nous sommes prêts pour un Grand Prix divertissant.

