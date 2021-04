Mercedes potentiellement dans le même bateau avec des problèmes de vent

George Russell a déclaré que Mercedes souffrait «potentiellement» des mêmes problèmes de sensibilité au vent qui ont affecté Williams lors du Grand Prix de Bahreïn.

Bien que Lewis Hamilton ait remporté la course, Mercedes a été battue en pole position par une marge de quatre dixièmes de seconde par Red Bull et Max Verstappen, et a connu des problèmes tout au long des essais de pré-saison au même endroit.

Williams, quant à lui, n’a pas fait le pas en avant que certains avaient espéré à Bahreïn, Russell suggérant que les conditions venteuses étaient une des principales raisons de leur manque de rythme. Le champion de F2 2018 a terminé 14e, son coéquipier Nicholas Latifi prenant sa retraite au 51e tour.

Pour l’avenir, Russell a noté qu’il ne s’attendait pas à voir Mercedes lutter à un tel point lors des prochains Grands Prix.

«C’est ce que nous avons, c’est ce que beaucoup d’équipes ont», a-t-il déclaré. «Le temps nous le dira, mais je crois que potentiellement Mercedes sont dans le même bateau.

«Ils ont probablement eu plus de difficultés ce week-end que vous ne les verrez sur les courses dans un proche avenir. Red Bull, et les goûts d’Alfa Romeo, étaient plus compétitifs par rapport au peloton que ce que nous verrons dans les courses à venir.

«Il y avait des conditions très venteuses aujourd’hui. Vents de 50 km / h, c’est très ouvert, très exposé. Et lorsque vous roulez à 300 km / h, un vent de 50 km / h fait la différence. Vous pouvez imaginer à 50 km / h, c’est avec comme des rafales de 60, 70 km / h. »