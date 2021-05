Mercedes pour quitter? “ Même chance que l’atterrissage des Martiens ”

Toto Wolff pense que les chances que Mercedes quitte la Formule 1 dans un avenir prévisible sont les mêmes qu’une invasion d’extraterrestres de Mars.

Après sept titres mondiaux consécutifs de Pilotes et Constructeurs, et la perspective d’un huitième dans les deux catégories accumulé cette année, Mercedes a conquis tous les domaines du sport.

Il y a eu des suggestions selon lesquelles ils pourraient s’éloigner, ce qui laisserait clairement un grand vide, mais le copropriétaire de l’équipe et directeur de l’équipe, Wolff, pense que les perspectives sont au-delà de minces.

Interrogé sur une éventuelle sortie de Mercedes lors d’un entretien avec Motorsport.com au cours du week-end du Grand Prix d’Espagne, Wolff a déclaré: «Chaque année, nous entendons également des rumeurs selon lesquelles des extraterrestres ont atterri sur la planète Terre.

«Disons la certitude que les extraterrestres de la planète Mars viennent d’atterrir ici à Granollers [home of the Barcelona circuit] sont les mêmes que Mercedes quittant la Formule 1. »

Ce qui est plus susceptible de se produire que Mercedes disparaît du paddock de F1 – et nous ne voulons pas dire via un vaisseau spatial – c’est Wolff qui prend une banquette arrière par rapport à son rôle actuel, comme il menace de le faire depuis un certain temps.

L’Autrichien de 49 ans a signé un nouveau contrat de trois ans en décembre dernier et détient désormais un tiers de l’équipe – la même participation que Daimler et le sponsor Ineos.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de Formule 1

Mais finalement, il a toujours le désir de passer le relais quotidien à un successeur tout en passant à un rôle moins pratique pour lui-même.

Interrogé sur le fait de prendre du recul, Wolff a déclaré: «J’aimerais… m’asseoir sur une plage tranquille, lire tout au plus les résultats!

«Mais ensuite j’y pense et je me rends compte que j’aime vraiment être là où je suis. J’aime ce que je fais.

«Cependant, j’espère identifier un groupe de jeunes capables de prendre ma place et de fonctionner au mieux, et peut-être de se tailler un rôle pour guider les choix stratégiques de l’équipe. Mais ce moment n’est pas encore arrivé.

«C’est un voyage sans fin dans le sens où cette société a trois propriétaires avec une participation équivalente – une troisième Mercedes, un troisième Jim Ratcliffe [Ineos] et un troisième moi, donc en tant qu’actionnaire je serai toujours là.

«Mais en tant que PDG et chef d’équipe, je sais qu’un jour je passerai à autre chose et je serai fier de l’équipe, fier du fait que quiconque arrivera fera un meilleur travail que moi.

«Je vais donner mes commentaires… inutiles, mais seulement si les choses ne vont pas bien. Et peut-être que je m’en attribuerai le mérite quand les choses vont bien… une belle perspective!

“Mais mon voyage avec Mercedes ne s’arrête pas, car je suis actionnaire de cette équipe.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!