“Mercedes pourrait annoncer Russell à Silverstone”

09/07/2021 à 19:56 CEST

Jésus Burgos

Martin BrundleAncien pilote de Formule 1 et commentateur actuel de “Sky Sports”, il est une personne bien connue et est maintenant connu pour sa connaissance de la plupart des équipes britanniques de ravitaillement. Par conséquent, les déclarations faites par Brundle dans ‘Sky Sports’, ils sont tombés comme une bombe dans le monde automobile. Et c’est bien le commentateur de la Formule 1 qui s’est expliqué sur un éventuel mouvement qui pourrait être fait la saison prochaine. De plus, il pourrait être annoncé la semaine prochaine, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Et, comme il l’explique, George Russell pourrait être annoncé comme le prochain pilote Mercedes du Grand Prix de Grande-Bretagne. “Je ne serais pas surpris que George obtienne le poste l’année prochaine aux côtés de Lewis chez Mercedes. S’il fait de la publicité à Silverstone, s’ils le font, et pourquoi pas ? Ce serait l’endroit parfait.” a-t-il expliqué, laissant ses collègues et téléspectateurs surpris. Il ne s’est pas arrêté là et a posé la question suivante, « Si vous utilisiez Mercedes, vous auriez à vous demander : Est-ce que Valtteri Bottas est notre homme à gagner le championnat du monde quand Lewis prend forcément sa retraite dans deux, trois ou quatre ans ?'”, il s’est demandé. “Il faudrait penser que non”, se répondit-il instantanément.

En outre , Brundle a ajouté que “Je déteste dire cela, j’admire vraiment Valtteri car il est un excellent pilote et fait un travail incroyable contre les compétences de Lewis Hamilton, mais nOu vous pouvez honnêtement dire que si Lewis n’était pas là, Valtteri dominerait à la place, non ? “, remettre en cause la performance de Valterri Bottas. Le pilote finlandais a 58 points de retard sur Lewis Hamilton et commence à semer le doute parmi les fans et la presse.

Cependant, le commentateur actuel ne s’est pas arrêté là et a continué. “Donc je pense Mercedes a besoin d’un jeune flingue pour devenir son nouveau leader de l’équipement automatiquement, le plus tôt possible “, a-t-il conclu.