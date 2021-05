Mercedes pourrait-elle échanger Bottas et Russell?

Le Grand Prix du Portugal aurait pu et probablement mieux se passer pour Valtteri Bottas.

Le sympathique Finn a commencé la course en pole, et les choses se sont brièvement encore améliorées lorsque son coéquipier Lewis Hamilton a commis une erreur inhabituelle et a été dépassé par Max Verstappen.

Cependant, les bons moments n’ont pas duré. Hamilton a récupéré, et Verstappen a chassé les roues de sa Red Bull pour dépasser Bottas et finalement terminer à la deuxième place. Hamilton, comme il le fait si souvent, a trouvé un moyen de dépasser tout le monde et de gagner. Bottas a dû se contenter de la troisième place sur le podium.

Nous sommes déjà venus ici plusieurs fois avec Bottas, qui commence chaque saison en disant à la presse qu’il pense être un challenger légitime de la domination de Hamilton avant de s’éloigner rapidement. Il n’y a pas de honte à perdre contre Lewis Hamilton – tout le monde le fait.

La préoccupation que Toto Wolff et l’équipe Mercedes sont susceptibles d’avoir avec lui – même s’ils ne l’admettent pas publiquement – est qu’il est de plus en plus incapable de repousser Verstappen. Avec Sergio Perez maintenant à la deuxième place chez Red Bull et regardant une menace beaucoup plus importante que Pierre Gasly ou Alex Albon ne l’ont jamais été, il y a un risque qu’il glisse à la quatrième place tôt ou tard.

Pour Mercedes – une équipe qui se targue de remporter le championnat des constructeurs autant que le championnat des pilotes – ce n’est pas suffisant. C’est pourquoi il pourrait y avoir une certaine vérité dans les rumeurs selon lesquelles l’équipe envisage de l’échanger avec George Russell de Williams.

La rumeur est nouvelle au moment de la rédaction de cet article, et nous nous attendons à ce qu’elle ait été suivie d’un refus ferme de Mercedes au moment où vous lirez ceci. Wolff ne traiterait pas une rumeur autrement. L’histoire vient de quelque part, cependant, et Bottas devrait s’en inquiéter. Cela pourrait-il vraiment arriver, cependant? L’échange de pilotes à la mi-saison est une décision très différente de Mercedes.

C’est plus le genre de chose que nous attendons de Red Bull, où Christian Horner a haché et changé à plusieurs reprises dans sa quête pour trouver quelqu’un capable de suivre (ou même de se rapprocher de) Max Verstappen. Horner a déclaré publiquement qu’il ne pensait pas que Mercedes ferait le changement. En privé, cependant, il doit être intrigué.

Il n’est même pas clair qu’un tel échange pourrait avoir lieu. Bien qu’il existe une relation de travail entre Mercedes et Williams, elle n’est pas aussi formelle que la relation senior-junior entre Red Bull et AlphaTauri. Red Bull est libre de prendre un pilote AlphaTauri à tout moment et de renvoyer ses pilotes indésirables dans l’autre sens, comme Pierre Gasly (et Daniil Kvyatt avant lui) ne le savent que trop bien.

Il n’y a pas un tel accord entre Williams et Mercedes. Mercedes a conclu un contrat de prêt d’une course pour que Russell conduise à Bahreïn la saison dernière lorsque Hamilton était malade, mais la saison était déjà terminée d’un point de vue compétitif lorsque cela s’est produit. Williams n’avait rien à perdre en laissant Russell prendre le volant.

Ils ne sont pas obligés de remettre le talentueux jeune Britannique à Mercedes s’ils le demandent, et ils ne sont pas non plus obligés d’accepter Valtteri Bottas en retour. Cela étant dit, cependant, c’est une équipe avec un budget limité. Si Mercedes leur offrait une incitation en espèces à faire le commerce, ils pourraient être tentés de le faire.

Russell avait l’air fantastique dans son seul entraînement pour les flèches d’argent la saison dernière. Ce n’est que la malchance et un accident de la voie des stands hors de son caractère chez Mercedes qui lui ont coûté une première victoire en course. En fin de compte, à cause de cette erreur, il s’est retrouvé à court de points.

On pourrait soutenir que jamais un pilote aussi talentueux n’a attendu si longtemps ses premiers points au Championnat du monde de Formule 1, et presque tous les experts conviendraient que Russell mérite mieux que d’être coincé dans une voiture non compétitive.

Lorsque Lewis Hamilton prendra finalement sa retraite – qui semble maintenant plus susceptible d’être 2023 que 2022 – Russell est susceptible d’être le premier nom dans le cadre de son siège. C’est probablement ce pour quoi il s’accroche chez Williams.

Il sauterait sûrement sur l’occasion de faire le changement tôt. Bottas ne serait pas si enthousiaste à l’idée de devenir l’homme principal de Williams. Ce serait un coup de marteau pour sa carrière et la fin permanente de toute perspective de le voir devenir champion du monde.

Toto Wolff est un opérateur extrêmement souple et un homme très intelligent. Il sait que Hamilton est numéro un chez Mercedes même si l’équipe insiste extérieurement pour que les deux pilotes soient traités de la même manière, et il sait aussi que la facturation «numéro deux» irrite Bottas. Russell serait plus heureux de l’accepter à court terme.

Cependant, comme quelqu’un qui joue au jeu de casino F1 Racing, il essaie de créer une combinaison gagnante pour le rendement maximal possible. Les lignes gagnantes dans les machines à sous sont régies par des symboles. Si nous convertissons cela en termes de course, la valeur de Bottas en tant que symbole pourrait diminuer et Wolff pourrait ne plus avoir le sentiment qu’il offre la meilleure chance de remporter un jackpot. S’il s’agissait d’un site Web partenaire de casino, il tournerait à nouveau dans l’espoir d’une meilleure combinaison. La seule façon de faire cela dans ce scénario est de dire au revoir à Bottas, ce qui est beaucoup plus difficile que d’appuyer sur le bouton «tourner» dans un jeu en ligne. Pourtant, cela ne veut pas dire qu’il ne le fera pas.

Si Bottas devait être échangé avec Russell, ce serait une séquence d’événements remarquable compte tenu du rapprochement des deux pilotes à Imola il y a quelques semaines. Publiquement, Russell a pris toute la responsabilité de cet incident et a promis qu’il réfléchirait à son comportement à la suite de celui-ci.

Il y avait un sentiment général que l’ordre de s’excuser venait directement de Wolff. Loin des caméras, le patron de l’équipe autrichienne a dû être frustré que Bottas soit si loin dans l’ordre qu’un Williams l’a rattrapé en premier lieu et peut-être impressionné en privé par la volonté de Russell de tenter de dépasser Bottas. C’était une démonstration impitoyable de conduite agressive du genre que nous voyons si rarement de Bottas, et cela a fourni beaucoup de matière à réflexion.

Russell conduira inévitablement pour Mercedes un jour. La seule question est de savoir si cela se produit dans deux ou trois ans, ou maintenant. Si Bottas continue de se débattre, le rendez-vous de Russell avec le destin se rapprochera sûrement.