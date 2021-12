Mercedes pourrait faire appel après le rejet des protestations

Mercedes pourrait faire appel contre la victoire de Max Verstappen au championnat de Formule 1 malgré le rejet des protestations de l’équipe après la course dimanche après la course sur le circuit de Yas Marina.

Verstappen de Red Bull a dépassé le septuple champion du monde de Formule 1 de Mercedes Lewis Hamilton dans des circonstances controversées dans le dernier tour pour remporter le Grand Prix d’Abou Dhabi et remporter sa première couronne.

Mercedes, qui a tout de même remporté la couronne des constructeurs pour une huitième année consécutive, un record, a ensuite protesté contre de prétendues infractions au règlement sportif lorsque la voiture de sécurité a été déployée en fin de course.

L’un était « contre le classement établi à l’issue de la compétition » et l’autre arguait que Verstappen avait dépassé Hamilton alors que la voiture de sécurité était encore déployée.

Les deux ont été licenciés, mais un porte-parole de Mercedes a déclaré que l’équipe avait déposé une intention de faire appel.

Verstappen avait des retardataires entre lui et Hamilton après avoir été aux stands avec la voiture de sécurité déployée et le temps écoulé pour la reprise de la course.

Dans un geste inhabituel, le directeur de course Michael Masi a d’abord décidé que les voitures doublées ne pouvaient pas se dérouler elles-mêmes, puis a changé d’avis afin que les cinq voitures entre les rivaux du titre puissent s’écarter.

Cela a donné à Verstappen une course claire sur Hamilton dans ce qui équivalait à un sprint dans le dernier tour, avec le pilote néerlandais sur des pneus plus frais.

Les commissaires ont découvert que Verstappen était brièvement passé devant Hamilton lorsque les deux voitures accéléraient et freinaient, mais qu’il n’était pas devant à la fin de la période de la voiture de sécurité.

Mercedes, accompagnée d’un avocat de l’équipe à une réunion avec les stewards, a fait valoir que Hamilton aurait gagné si les règles sur les voitures doublées avaient été respectées et a demandé que le résultat soit modifié pour les positions après l’avant-dernier tour.

Les commissaires ont décidé qu’il n’était pas approprié de raccourcir la course rétrospectivement. Ils ont reconnu que même si les règles n’avaient peut-être pas été pleinement appliquées, un autre article permettait au directeur de course de contrôler l’utilisation de la voiture de sécurité. (Reportage d’Alan Baldwin)

