Mercedes pourrait faire face au «pire résultat» sans titre en 2021

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a promis une attaque tous azimuts de l’équipe alors que le combat épique pour le titre 2021 commence à toucher à sa conclusion.

Il ne reste que deux week-ends de course pour décider des titres de champion du monde, Mercedes et Red Bull continuant de s’affronter dans l’une des rivalités les plus féroces de l’histoire récente de la Formule 1.

Huit points seulement séparent le leader du Championnat du monde Max Verstappen et le deuxième Lewis Hamilton, ce dernier étant en quelque sorte sur une lancée après avoir remporté les deux dernières courses d’affilée.

Et il n’y a qu’un écart de cinq points entre Mercedes et Red Bull dans le championnat des constructeurs, Sergio Perez jouant son rôle pour aider à réduire le déficit avec de solides performances le jour de la course par rapport à son homologue Mercedes Valtteri Bottas.

Avec tous les différents résultats encore sur la table, l’un d’entre eux pourrait être Mercedes terminant la saison sans trophée pour la première fois à l’ère du turbo hybride.

Wolff a déclaré que l’équipe Mercedes peut faire face à cette situation, mais fera tout ce qui est en son pouvoir pour l’empêcher de se produire.

« Il n’y a rien à perdre pour nous, juste attaquer », a déclaré Wolff aux journalistes au Qatar.

« Parfois, je me retrouve dans cette situation d’essayer d’éteindre les incendies, mais nous sommes également l’équipe capable de prendre du recul et de dire » nous pouvons faire face au pire des résultats « .

« Nous avons été en retrait toute l’année dans le championnat, si nous avons pu nous battre pour cela à Abu Dhabi, c’est déjà bien.

« Et l’équipe qui va gagner mérite la victoire, nous ne voulons pas nous mettre sous pression, ce n’est pas nécessaire. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il passait le meilleur moment de sa vie cette saison, il a répondu: « Oui, je le suis. J’adore me battre, c’est ce que j’ai dû faire plusieurs fois dans ma vie.

Avec encore tout à jouer sur les deux fronts du titre, Wolff a déclaré que les deux pièces d’argenterie ont une telle importance qu’il est impossible de donner la priorité à l’une par rapport à l’autre.

« Ils sont tous les deux une priorité, je ne veux en éliminer aucun », a ajouté Wolff.

« Andrew Shovlin, qui est notre ingénieur en piste, a déclaré que cela aurait été celui des constructeurs tout le temps, mais faire partie de l’histoire de Lewis, d’un éventuel autre championnat des pilotes est vraiment spécial.

« Mais nous prendrons ce que nous aurons et nous en sommes heureux. »