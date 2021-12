Mercedes pourrait penser au nouveau moteur Lewis Hamilton à Abu Dhabi

Mercedes pourrait envisager un pari calculé pour Lewis Hamilton afin d’éviter une collision à Abu Dhabi avec Max Verstappen, a déclaré Ted Kravitz de Sky F1.

Hamilton et Verstappen entrent dans la scène finale d’une bataille captivante pour le Championnat du monde aux points, mais avec le Néerlandais en tête du compte à rebours grâce à une victoire de plus que son rival cette saison.

Plusieurs experts ont exprimé leurs craintes qu’au lieu d’être gagnée proprement, la course au titre puisse se terminer comme les précédents affrontements entre ces protagonistes l’ont fait à Silverstone et à Monza – avec l’un ou les deux s’effondrant.

Si Hamilton ne terminait pas le Grand Prix d’Abou Dhabi, Verstappen serait champion – à moins que les commissaires sportifs ne jugent quelque chose d’injuste et prennent la décision de marquer des points.

Ça a été une saison incroyable de @F1 ! Mais ça n’aurait pas été pareil sans vous, nos fans. ?? Avant la finale, voici un message spécial pour vous tous du Champ. ️ pic.twitter.com/ltycmDNGkV – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 9 décembre 2021

Cependant, Mercedes pourrait avoir un moyen de contourner le potentiel d’une collision, en essayant de s’assurer que Hamilton l’emporte uniquement par le rythme et ne se retrouve même pas nécessairement aux côtés de son rival Red Bull à aucun moment.

Ce serait en installant un nouveau moteur dans la W12 de Hamilton, encourant une pénalité de cinq places sur la grille mais en ayant potentiellement une voiture qui était facilement la classe du peloton – comme ce fut le cas lors du Grand Prix de Sao Paulo où le champion en titre a remporté la victoire. confortablement de la 10e sur la grille.

Le Britannique de 36 ans a ensuite enchaîné avec de nouvelles victoires au Qatar et en Arabie saoudite.

« De quoi Mercedes a-t-elle le plus peur ? Max Verstappen a éliminé Lewis Hamilton et remporté le championnat de cette façon », a déclaré Kravitz sur Sky Sports.

« Je ne vois pas vraiment qu’il y ait d’autres choses qu’ils aient à craindre. Ils ont le package qui semble être le plus rapide pour le moment, ils ont fait le triplé lors des trois dernières courses et ils ont toujours la possibilité d’ajouter une nouvelle unité de puissance.

« [An engine change] est possible car alors de quoi Red Bull redoute-t-il le plus ? Une Mercedes comme celle que Lewis Hamilton avait au Brésil, qui était presque imbattable. Pas mes mots – les mots de Christian Horner, le directeur de l’équipe Red Bull. »

Cependant, il a ensuite été suggéré à Kravitz que la position sur la piste avait tendance à être reine à Yas Marina – du moins jusqu’aux modifications apportées au circuit cette année.

« C’est le risque n° 1, si vous prenez une nouvelle unité de puissance avec la pénalité de cinq places sur la grille », a ajouté Kravitz.

« Le risque n° 2 est que vous commencez au mieux sixième ou septième si vous êtes Lewis Hamilton et que vous êtes au milieu de la zone de fibre de carbone du milieu de terrain – tout peut arriver dans cette vague.

« Mais en atténuant cela, les avantages sont qu’évidemment, cela donne à Mercedes une nouvelle unité de puissance, et ce moteur Mercedes quand il est frais est absolument méga-puissant, plus qu’il ne le serait maintenant, il a fait deux courses et demie.

« Et deuxièmement, cela sépare toute possibilité que Lewis et Max se réunissent au premier virage et potentiellement pour le reste de la course également. Lewis pourrait arriver au deuxième ou au troisième, dans ou hors séquence, en contre-dépouille ou en sur-dépouille, et ils pourraient ne jamais se rencontrer s’ils devaient les séparer comme ça.

« Hamilton, avec l’avantage de rythme de ce nouveau moteur… cela pourrait être dans le dos de la tête de Mercedes.

« Je ne pense pas que ce soit le cas – c’est une possibilité, mais je pense qu’ils verront ce qui se passera lors des essais libres de vendredi. S’il semble que Verstappen a un avantage, ils pourraient juste penser à cette nouvelle unité de puissance.