Mercedes pousse des ailes

11/10/2021 à 18:06 CEST

Arnau montserrat

A la guerre et en amour tout est permis, et chéri ce qui est chéri, ils n’ont pas entre Mercedes et Red Bull. La bataille pour les deux championnats est la meilleure de ces dernières années.

L’équipe de boissons énergisantes a eu une voiture meilleure ou égale que les Allemands dans la plupart des circuits mais en Formule 1, il faut aussi de la chance et même le Grand Prix de Turquie, Verstappen était même derrière en Coupe du monde des pilotes. Le problème, malgré le fait que Max redevienne leader, c’est que Mercedes a poussé des ailes, et non pas une Red Bull.

Verstappen n’a pas pu se battre avec un Bottas supérieur du début à la fin et qui a la braguette derrière l’oreille dans le giron de l’équipe autrichienne. Ils craignent que cette augmentation de la puissance du moteur de Brackley ne rende la guerre plus difficile. L’as dans sa manche est venu de Spa mais c’est à Istanbul qu’on a vraiment vu que Mercedes a fait la différence et bien sûr, il y a la peur.