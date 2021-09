Mercedes prévoit des pourparlers “à l’amiable” avec Hamilton et Bottas sur la confusion du tour le plus rapide · .

Dans le tour d’horizon : le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que l’équipe discuterait du micro qui a presque conduit Lewis Hamilton à perdre un point dans la course de Snuday.

En bref

Hamilton perdant le point au tour le plus rapide n’aurait pas été une bonne chose – WolffValtteri Bottas a brièvement pris le meilleur tour – et le point bonus – loin de Hamilton lors de la course de dimanche après que son équipe lui ait dit de ne pas le faire. Bien que Hamilton ait pu facilement reprendre le point, s’il avait rencontré des drapeaux jaunes dans le dernier tour, il aurait laissé Zandvoort à quatre points du leader du championnat Max Verstappen au lieu de trois.

Wolff a déclaré que la question serait discutée avec les pilotes de manière sensible, car il se rend compte de la frustration de Bottas après une course dans laquelle il avait déjà joué un rôle de soutien à Hamilton.

“Cela aurait pu se solder par une perte d’un point pour Lewis et cela n’aurait pas non plus été correct car il avait réalisé le meilleur tour jusque-là”, a déclaré Wolff.

«Mais il faut aussi comprendre à ce moment-là, un certain degré de frustration, de Valtteri. Et à la fin, tout va bien. Nous allons en parler, mais de la manière la plus amicale et professionnelle qui soit. Mais ce ne sont pas des robots et je peux certainement comprendre la situation. »

Ocon n’était pas au courant du contact avec son coéquipier

Esteban Ocon n’a pas réalisé qu’il avait pris contact avec son coéquipier Fernando Alonso lors du premier tour du Grand Prix des Pays-Bas jusqu’à ce qu’il revoie les images de la course. Alonso a dépassé Ocon après avoir touché l’approche du virage trois.

« À l’époque, je ne comprenais pas pourquoi j’avais la roue avant en l’air et pourquoi j’ai bloqué si facilement et que ma voiture ne braquait pas », a déclaré Ocon. “Mais fondamentalement, Fernando me soutenait par derrière – c’est ce qui se passait, je ne savais pas qu’il était du côté gauche, en gros. Nous nous sommes touchés, ce qui lui a permis d’obtenir également la course à l’extérieur du virage trois.

Il y a eu un autre moment mouvementé impliquant la paire alors que le peloton montait la colline jusqu’à Scheivlak. “C’était aussi assez serré pour nous deux à l’approche du dépassement de Giovinazzi à l’extérieur du virage six et de l’entrée dans le septième”, a déclaré Ocon. « Nous avons tous les deux touché une bosse et Fernando a failli la perdre, nous étions côte à côte.

«C’était donc une bataille assez amusante. Évidemment, j’ai perdu une position dans cette bataille, mais la prochaine fois, cela jouera en ma faveur.

Les cas de Covid augmentent à nouveau à Zandvoort

La FIA et la F1 ont signalé 16 cas positifs de Covid-19 dans la semaine jusqu’au dimanche inclus du Grand Prix des Pays-Bas, sur un total de 6 691 tests. Kimi Raikkonen était parmi eux et n’a donc pas pu participer à la course.

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 35 ans aujourd’hui, Nelson Piquet menait Nigel Mansell dans un une-deux Williams à Monza, se rapprochant à cinq points de son coéquipier en tête du championnat, remettant en état Alain Prost dont le moteur est tombé en panne.

