Mercedes prévoit un examen approfondi de la course qu’ils « auraient pu gagner » · .

Le Grand Prix des États-Unis était une course que Mercedes aurait pu gagner, a admis le directeur de l’équipe Toto Wolff après que Lewis Hamilton ait chassé le vainqueur Max Verstappen chez lui.

Hamilton a mené le premier relais de la course mais a pris du retard sur Verstappen après ses premiers arrêts aux stands. Il s’est rapidement rapproché du pilote Red Bull à la fin de la course après que le duo soit passé aux pneus à gomme dure mais a dû accepter la deuxième place.

Cependant, Wolff pense qu’une opportunité de battre Verstappen a glissé entre les doigts de l’équipe sur le Circuit des Amériques.

« Je pense que nous aurions pu gagner la course, bien sûr, car nous étions en tête et nous avions un rythme très soutenu sur le dur », a déclaré Wolff. «Mais d’une certaine manière, nous devons retracer le week-end du vendredi au dimanche.

« Où avons-nous mal jugé ? Où nous sommes-nous trompés ? Qu’avons-nous bien fait ? Et il y aura beaucoup de discussions, des discussions positives sur ce qu’il faut apprendre de ce week-end.

Red Bull a devancé Verstappen devant Hamilton en le plaçant devant le pilote Mercedes à chaque fois. Cependant, cela signifiait laisser leur pilote avec des pneus beaucoup plus anciens que la Mercedes poursuivante lors du dernier relais.

Wolff a déclaré que le combat qui a duré toute la course entre les deux pilotes et les équipes les a tous deux montrés à leur meilleur. « Vous pouviez voir les différentes stratégies, une équipe qui a opté pour le dégagement par nécessité et un mouvement très courageux car c’était très tôt – et la deuxième fois encore – et à leur avantage. »

La conduite de Verstappen était également impressionnante, a reconnu Wolff. « Particulièrement dans le dernier relais, on pouvait voir qu’il avait appris dès le deuxième relais à ne pas endommager les pneus trop tôt car il lui restait quelque chose à la fin. »

La vulnérabilité de Mercedes sur le pneu médium au début de la course les a désavantagés dont ils n’ont pas pu se remettre, a déclaré Wolff.

« Nous étions juste en retrait parce que la voiture n’était pas assez rapide dans le premier relais sur le médium. Nous n’aurions pas pu nous arrêter tôt car, d’après les données que nous avions sur le support, cela ne ressemblait pas à [we] pourrait terminer la course sur cette étape avec un arrêt anticipé.

« Lewis a conduit à merveille. Il a apporté le [hard] pneu dans – est resté calme même si nous avions six et demie et, au deuxième arrêt, huit secondes et demie à Max – l’a fait rentrer, a augmenté le rythme et à un certain stade il n’y avait qu’un énorme différence.

«Cela a été brillamment exécuté, mais pas assez près à la fin. Lorsque vous suivez une voiture, vous commencez à souffrir un peu et je pense que si nous aurions eu deux tours de plus, qui sait. Mais c’est ce que c’est et vous devez féliciter Red Bull pour leur [pit] s’arrête.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix des États-Unis 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix des États-Unis 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :