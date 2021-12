Mercedes proteste contre Max Verstappen pour violation présumée de la voiture de sécurité d’Abou Dhabi

Max Verstappen n’est pas encore libre de faire la fête à Abu Dhabi – il affronte les commissaires sportifs pour les dépassements derrière la Safety Car.

Ce fut une conclusion épique d’une campagne 2021 palpitante, car dans les dernières étapes du Grand Prix d’Abou Dhabi, la voiture de sécurité a été déployée.

Nicholas Latifi de Williams était tombé en panne, et donc après avoir effectué un arrêt au stand «gratuit» pour s’adapter au caoutchouc souple, Verstappen a pu éliminer l’écart que Hamilton avait accumulé devant lui.

De manière controversée, le contrôle de course a permis au GP d’Abou Dhabi de reprendre avec un tour à faire, n’ayant autorisé que les voitures doublées entre Hamilton et Verstappen à dépasser la voiture de sécurité.

Verstappen a ensuite franchi le pas lors de ce dernier tour de course, remportant la victoire et le championnat du monde à Hamilton.

Mais cela pourrait-il être sur le point de changer ?

Mercedes a protesté contre le résultat et dans ce cadre, leur pilote Hamilton, ainsi que Verstappen, sont tous deux avec les commissaires sportifs, concernant une violation potentielle de l’article 48.8 du règlement sportif par Verstappen.

Cette clause stipule qu’« aucun pilote ne peut dépasser une autre voiture sur la piste, y compris la voiture de sécurité, jusqu’à ce qu’il franchisse la ligne pour la première fois après le retour de la voiture de sécurité aux stands ».

Verstappen et Hamilton ont été côte à côte pendant un certain temps lorsque les feux de la voiture de sécurité se sont éteints, les deux pilotes ne voulant pas être pris au dépourvu, les commissaires détermineront donc si Verstappen a ou non donné un coup de pouce.

Plus à venir…