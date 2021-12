Mercedes provoque la colère des personnes touchées par le drame de la tour Grenfell

03/12/2021 à 20:01 CET

Mercedes a provoqué une énorme controverse au Royaume-Uni en annonçant un accord de parrainage avec Kingspan, une entreprise de revêtement de bâtiment impliquée dans la catastrophe de la Tour Grenfell , qui a été licencié en 2017, jetant un bilan de 72 personnes décédées. Kingspan faisait partie de l’isolation qui a été utilisée dans la restauration de la tour et maintenant les survivants de la catastrophe et leurs familles ont demandé à Mercedes d’annuler l’accord de parrainage. « C’est dégoûtant », soulignent-ils du groupe des sinistrés, Grenfell United.

Dans une lettre adressée au patron de Mercedes Toto Wolff, ce groupe a fait part de son mécontentement : « L’annonce du parrainage avec Kinspan est choquante. Cette entreprise a joué un rôle important dans la douleur et la souffrance que nous ressentons aujourd’hui, et il doit y avoir un certain degré de censure publique pour l’imprudence et la négligence de Kingspan envers les vies humaines. En nous associant à Kingspan, nous pensons qu’ils sont directement impliqués dans ce système qui fait passer le profit avant la vie des gens. Par conséquent, nous cherchons à obtenir l’assurance que des mesures seront prises pour se désengager de cette société. Nous souhaitons partager cette lettre avec les actionnaires et attendons leur réponse. Nous serions ravis d’avoir une réunion pour en discuter davantage. Il ne peut pas s’agir simplement d’une entreprise commune. Nous espérons qu’ils pourront démontrer l’éthique et les valeurs qui existent en Formule 1, et que les actions ont des conséquences & rdquor;, conclut la lettre de Grenfell United.

Profitez de toute la saison de Formule 1 sur DAZN. Inscrivez-vous et commencez un mois gratuit. Puis 9,99 € par mois sans permanence.

Le député britannique, Michael gouve Il a également approché Mercedes pour lui demander de rompre l’accord de sponsoring controversé : « Je suis profondément déçu que @MercedesAMGF1 accepte le sponsoring de Kingspan pendant que l’enquête Grenfell est en cours. J’écris à Mercedes pour reconsidérer ma décision. La communauté de Grenfell mérite mieux . «

J’ai écrit à @ MercedesAMGF1 pour leur demander de reconsidérer leur partenariat avec la société de revêtement Kingspan. Vous pouvez lire ma lettre ici pic.twitter.com/2F7eqmOGql – Michael Gove (@michaelgove) 3 décembre 2021

L’équipe a décidé de passer à autre chose, arborant le logo de Kingspan dans les voitures de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Même si Wolff a indiqué qu’il aimerait savoir plus sur l’impact de la catastrophe de Grenfell United et suggère de rencontrer les personnes touchées.

Une lettre de Toto Wolff à Grenfell United. pic.twitter.com/OcczmEP4yA – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@ MercedesAMGF1) 3 décembre 2021

« La tragédie a dépassé ce que j’imaginais et n’aurait jamais dû se produire. Au nom de notre équipe, je voudrais m’excuser pour les dommages que cet accord a causés, notre intention n’a jamais été cela. L’enquête travaille pour clarifier les causes de la tragédie est d’une importance cruciale. Avant de clore notre collaboration, nous avons contacté l’entreprise pour comprendre quel rôle leurs produits ont joué dans ce qui s’est passé à Grenfell. Ils ont dit qu’ils n’avaient rien à voir avec la conception ou la construction du système de revêtement de la tour, et que seulement un petit pourcentage de leur produit a été utilisé comme substitut à une pièce qui ne répondait pas aux normes de construction », explique Wolff. « Cela ne change rien à l’horrible tragédie, ni à la douleur profonde et continue ressentie par la communauté, et je tiens à remercier Grenfell United d’avoir proposé de se rencontrer en personne pour apprendre et mieux comprendre ce qui s’est passé. J’espère que nous le ferons le plus tôt possible. que possible. c’est possible « , ferme Wolff oui lettre.