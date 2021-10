Le directeur technique de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré que l’équipe était « rassurée » d’avoir pu dépasser Red Bull ces derniers temps.

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont tous deux surclassé Max Verstappen et Sergio Perez de Red Bull en Turquie, Bottas gardant Verstappen confortablement à bout de bras tout au long de la course pour remporter la victoire dans les conditions humides d’Istanbul Park.

Avec Mercedes s’étant apparemment au moins mis sur un pied d’égalité avec les performances de la voiture de leurs rivaux, ou même étant allé de l’avant, l’équipe dit que cela est de bon augure pour les dernières courses de l’année.

« Nous avons eu une autre bonne forme sur le sec, nous avons montré un bon rythme ici sur le mouillé et cela ressemble à une voiture qui peut gagner des championnats », a déclaré Shovlin après le Grand Prix de Turquie.

« Si vous revenez au début de l’année, il y a des décisions que nous essayons de prendre en matière de développement, en essayant d’équilibrer les deux années, l’une de nos inquiétudes était qu’à cette fin d’année, nous pourrons toujours mettre la voiture en pole pour obtenir un lock-out au premier rang pour contrôler une course ?

« C’est vraiment rassurant que nous entrions maintenant dans les six derniers et que nous avons montré que nous avons un package qui peut les surpasser un samedi et les surpasser un dimanche. »

Red Bull s’est plaint de l’augmentation apparente de la puissance du moteur de Mercedes lors des dernières courses, Helmut Marko affirmant que leur voiture avait l’air de rouler en permanence avec le DRS ouvert, tel est leur avantage de vitesse en ligne droite.

Mais concernant la prochaine course à Austin, le jury ne sait pas comment les équipes vont s’aligner. Cependant, étant donné les cinq victoires précédentes de Hamilton sur le Circuit des Amériques, sur l’une de ses pistes préférées, il est probable que le Britannique devienne le favori d’avant-course pour la victoire.

Cependant, l’ingénieur Mercedes n’en est pas si sûr.

« C’est difficile à dire », a déclaré Shovlin, cité par The Race. « Nous devons aller à toutes ces courses en regardant ce qui va nous rattraper, pas ce qui va être génial et facile pour nous et ce n’est pas vraiment, nous n’adoptons pas vraiment ce genre d’approche.

« Il s’agit simplement d’examiner toutes les données issues des simulations, de travailler sur ce que nous devons faire avec la voiture.

« C’est un tarmac très différent là-bas, mais c’est un circuit sur lequel Lewis a été très fort. C’est une piste où il y a de bonnes opportunités de dépassement.

« Il y a une dégradation qui change un peu la dynamique de la course, mais il n’y a aucune raison de penser que nous ne devrions pas être forts à Austin, mais nous avons fait une bonne préparation en venant ici et la voiture était dans la bonne fenêtre et c’est ce que nous devons nous assurer que nous faisons correctement pour la prochaine course.