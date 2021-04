Mercedes réalise que les arrêts aux stands restent une faiblesse

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie au sol de Mercedes, admet que l’équipe a du travail à faire dans le département des arrêts aux stands.

Mercedes n’a jamais été une équipe qui poursuit les records dans les stands, se concentrant plutôt sur des arrêts rapides et constants.

Mais jusqu’à présent, en 2021, il y a eu quelques ratés, notamment lors de l’ouverture de la saison à Bahreïn où un arrêt lent a vu Valtteri Bottas perdre tout espoir de victoire, tandis qu’un problème avec un pistolet d’arrêt au stand »a prolongé le temps de Sir Lewis Hamilton dans le voie des stands au Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Et Shovlin a admis que c’est toujours un domaine où Mercedes n’est «pas la meilleure».

“Eh bien, il est juste de dire que nous ne sommes pas les meilleurs”, a-t-il déclaré dans la vidéo de débriefing Imola de Mercedes.

«Nous perdons du temps dans les arrêts aux stands et c’est un domaine sur lequel nous nous concentrons depuis un moment maintenant. En particulier, lors de l’arrêt de Lewis, nous avons eu un problème avec l’un des pistolets d’arrêt au stand, pour le prochain arrêt, nous avons en fait changé pour un pistolet différent et cela a semblé résoudre ce problème et il y a eu une courte attente.

«Nous avons dû le retenir pendant environ quatre dixièmes de seconde parce que Giovinazzi descendait la voie des stands juste au moment où Lewis était prêt à partir.

«Comme je l’ai dit, il y a eu des cas spécifiques qui nous ont affectés dans la course à Imola et nous chercherons à travailler sur ceux-ci, mais à plus long terme, nous cherchons toujours ce que nous pouvons faire avec l’équipage, avec l’équipement essayant de trouver un peu plus de temps dans les arrêts.

Mercedes a également eu des problèmes avec le réchauffement de ses pneus à Imola. C’était un problème même sur le sec, l’équipe le citant comme une raison des difficultés de qualification de Valtteri Bottas, tandis que le jour de la course, les pneus pluie étaient nécessaires au départ après de fortes pluies avant la course.

Shovlin a déclaré que de nombreuses équipes utilisaient la chaleur générée par leurs freins pour faire entrer la température dans les pneus, et maintenant Mercedes doit analyser l’efficacité de cette approche par elle-même.

«De nombreuses voitures utilisent la chaleur générée par les freins et gardez à l’esprit que les freins peuvent tourner à 800, 900 degrés vers la fin d’un événement de freinage», a-t-il expliqué.

«Ils peuvent canaliser cette chaleur dans les jantes des roues qui pénètrent ensuite dans le caoutchouc des pneus et peuvent les amener à température.

«Cela vous permet en quelque sorte de pousser et de tirer l’échauffement, mais cela a tendance à vous donner un peu plus de dégradation sur le long terme.

«Maintenant, c’est un outil de réglage que beaucoup d’équipes utilisaient et il se peut que nous devions examiner la puissance de l’effet auquel nous pouvons chauffer les pneus et s’il y a plus à faire à l’avenir. à cet égard, mais c’est l’un de ces domaines que nous allons revoir avant la prochaine course.

