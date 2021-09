Mercedes recycle ses airbags et lance une collection de vêtements | Moteur

Mercedes et le designer Heron Preston ont créé une ligne de vêtements particulière faite d’airbags recyclés provenant des voitures de la marque. Un hommage à cet élément.

Mercedes et le designer Heron Preston ont créé une collection de vêtements des plus singuliers. Dans le but de célébrer le 50e anniversaire du brevet de l’airbag et les quatre décennies depuis qu’il a commencé à être utilisé dans les voitures de la marque, ont lancé un ligne textile réalisé avec cet élément de sécurité.

C’est une série de vêtements pour hommes et femmes fabriqué avec des airbags recyclés des voitures de ce constructeur. De cette façon, différents articles au style urbain ont été créés, qui ont également une caractéristique frappante : peut gonfler et dégonfler sans problème.

Était en Octobre 1971 quand le premier brevet d’airbag a été fait, quelque chose que nous trouvons inconcevable de ne pas avoir dans notre voiture aujourd’hui. Au 1981, la Classe S de la marque allemande a commencé à avoir cet élément et puis est venu un grand changement dans le sport automobile.

Ces deux points ont été ceux qui ont servi d’inspiration dans cette collection, ainsi que la durabilité a joué un grand rôle, selon Preston :

« Mercedes-Benz et ma marque partagent la valeur commune de réduire notre impact sur la planète, et ce fut le point de départ de cette collaboration. Le recyclage et la célébration de la durabilité ont été mes premières approches du design depuis le lancement de ma collection », dit-il.

Avec tout cela à l’esprit, le résultat est ce que vous pouvez voir dans les images, prises par le photographe Thibaut Grevet. Des voitures telles que la nouvelle Classe S, sa variante hybride rechargeable, la nouvelle EQS ou la 500 SEL (W126) occupent également le devant de la scène.

Selon Mercedes, les vêtements utilisés dans cette séance photo seront exposés à la Fashion Week de Berlin, qui se tiendra du 6 au 8 septembre. Et si vous voulez vous en procurer ? Ne t’inquiète pas, du 10 septembre seront proposés sur la plateforme GOAT.

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.