Mercedes refuse de participer à la séance photo des champions de la FIA alors que l’appel se poursuit – .

Mercedes a refusé de participer à une séance photo officielle de la FIA commémorant les champions des constructeurs de 2021 alors que l’équipe envisage de faire appel des résultats du Grand Prix d’Abou Dhabi, décisif pour le titre de Formule 1, le week-end dernier.

L’équipe a remporté le championnat des constructeurs de Formule 1 dimanche et a remporté le championnat des équipes de Formule E en août. Il a été invité à rejoindre d’autres équipes gagnantes du titre dans le cadre d’une photo de groupe commandée par la FIA.

Cependant . comprend de plusieurs sources que Mercedes a refusé d’autoriser l’une de leurs voitures à apparaître sur la photo. Il est entendu que tous les autres champions de catégorie ont envoyé des exemples de leurs machines.

Mercedes envisage de faire appel après que ses deux protestations contre la course controversée ont été rejetées. Elle a notifié dimanche son intention de faire appel du rejet d’une protestation et a jusqu’à demain pour la soumettre.

Mercedes dispose d’une « bonne base légale » pour faire appel contre le GP d’Abou Dhabi – avocatDepuis la publication de cette notification dimanche, l’équipe de F1 est restée silencieuse. Aucun document officiel n’a été distribué à la presse et ses principaux comptes de médias sociaux n’ont pas été mis à jour. Lewis Hamilton et le directeur de l’équipe Toto Wolff n’ont pas parlé aux journalistes à Yas Marina après la course de dimanche, bien que Hamilton ait accordé une courte interview à Jenson Button pour la diffusion télévisée de la Formule 1 avant la cérémonie du podium.

Avant la course, l’équipe a pris sa photo de fin de saison habituelle de ses voitures, pilotes et personnel de piste (photo).

Hamilton doit faire sa première apparition publique depuis la course d’aujourd’hui au château de Windsor où il recevra son titre de chevalier.

