Mercedes refuse d’être les victimes d’une guerre tendue contre Red Bull et la FIA

Toto Wolff a déclaré que Mercedes « ne serait pas la victime » malgré le sentiment que son équipe a été injustement traitée par la FIA.

Les tensions entre Mercedes et Red Bull ont éclaté au Grand Prix de Sao Paulo avec la FIA coincée au milieu.

Selon les rapports, Red Bull a impliqué la FIA dans une autre vérification de l’aileron arrière de Mercedes où il a été découvert que l’écart de Lewis Hamilton dans son volet DRS dépassait la distance maximale de 85 mm.

Alors que les commissaires ont déclaré qu’il s’agissait d’un problème plutôt que d’un problème de conception, ils n’ont pas permis à Mercedes de simplement réparer l’aile, disqualifiant plutôt Hamilton des qualifications.

Ajoutant l’insulte à la blessure pour Mercedes, Red Bull a ensuite été autorisé à travailler sur l’aileron arrière de la voiture de Max Verstappen dans des conditions de parc fermé.

La colère de Mercedes contre ce que Wolff dit être des règles «différentes» a été aggravée lors du Grand Prix lorsque Verstappen n’a pas reçu de pénalité pour avoir poussé Hamilton hors de la piste alors que les deux se battaient pour la tête.

La défense du pilote Red Bull a été de courte durée, Hamilton s’est élancé pour prendre la tête et la victoire de 10 secondes.

Wolff dit que les essais de Mercedes ont rapproché l’équipe.

« Je pense que l’équipe a toujours été ensemble, mais ces décisions nous ont rapprochés », a-t-il déclaré à Sky F1.

«C’est contre nous et je pense que c’est ce que Lewis a ressenti toute sa vie – nous le ressentons maintenant ensemble en tant qu’équipe et nous allons nous battre.

« Nous ne serons pas des victimes et c’est l’émotion que nous ressentons dans le garage en ce moment. »

Les dimanches de F1 ne viennent pas beaucoup mieux que cela. pic.twitter.com/G40JzbflFx – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 14 novembre 2021

En parcourant la liste de ce qui pourrait être considéré comme un traitement injuste en faveur de Red Bull, Wolff a insisté sur l’appel de la FIA pour permettre à Red Bull de travailler sur la victoire de Verstappen.

Le patron du sport automobile de Mercedes a déclaré qu’il pensait que c’était particulièrement injuste car ce n’était pas la première fois que Red Bull recevait le feu vert.

« Je pense que si des choses sont faites pour la fiabilité et la sécurité, elles devraient être autorisées à être faites », a-t-il déclaré. « Mais s’il devient systématique que si vous continuez à changer les mêmes pièces trois fois de suite… c’est une excellente équipe d’ingénieurs, ils peuvent le réparer et le réparer. C’était un peu agaçant. »

Quant à Verstappen qui n’a pas été pénalisé pour avoir poussé Hamilton hors de la piste, Wolff a pointé la caméra Sky et a répondu : « C’était juste un bonjour amical au directeur de course.

« Oui, c’est (notre victoire la plus satisfaisante) parce que nous sommes partis du pied arrière avec notre pénalité moteur auto-infligée, puis nous avons été disqualifiés hier, ce qui était dur.

« Et puis aujourd’hui, dans la course, les choses sont allées contre nous aussi, comme cette décision où Lewis n’a pas voulu commenter, j’aimerais commenter – une course brillante, juste à la limite, Lewis était super intelligent en évitant le contact, donc c’était super de voir ces deux super pilotes.

« Mais ne pas donner une pénalité de cinq secondes… allez. »

La victoire de Hamilton a réduit son déficit dans la course au titre à 14 points avec trois courses à disputer tandis que Mercedes a maintenant 11 points d’avance sur Red Bull.

« Vous pouvez voir à quelle vitesse les marées changent », a déclaré Wolff. « La semaine dernière, nous sommes partis battus au Mexique, cette semaine nous avions le package le plus rapide, donc je ne pense pas que nous décollons soudainement.

« Ils (Red Bull) pourraient être très forts au Qatar la semaine prochaine et c’est normal et que le plus fort gagne. La semaine dernière c’était eux, cette semaine c’était nous.