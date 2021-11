Mercedes réfute les affirmations de Christian Horner sur l’aileron arrière

Le directeur de l’ingénierie des pistes de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré que les « marques de score » ne sont pas présentes sur leur aileron arrière, contrecarrant ce que Christian Horner avait affirmé.

Lors d’une conférence de presse tendue entre Horner et Toto Wolff, le directeur de l’équipe Red Bull a interrogé directement le directeur de l’équipe Mercedes sur le problème, en lui disant: « Comment expliquez-vous les marques de pointage sur la plaque d’extrémité de l’aile arrière? »

Horner et son équipe pensent que toute trace de marque sur la voiture – qui serait en fait de petites rainures dans la carrosserie – pourrait être une raison de l’amélioration de la vitesse en ligne droite de Mercedes ces dernières semaines.

Shovlin n’a pas tardé à nier que c’était le cas, et a ajouté que la FIA a été invitée à vérifier la W12 à tout moment et qu’elle est actuellement convaincue que sa voiture est légale.

« Eh bien, nous y avons jeté un coup d’œil et il n’y a pas de marque de pointage, donc nous ne savons pas exactement ce que c’est, mais cela semble être une histoire qui ne va pas disparaître », a-t-il déclaré à Sky F1 après vendredi. séances de pratique.

« De notre point de vue, nous sommes absolument satisfaits de ce que nous avons sur la voiture. Nous avons invité la FIA à l’examiner autant qu’elle le souhaite, elle n’a aucun problème avec ce que nous avons.

« Nous allons sur chaque circuit, nous regardons quelle est l’aile la plus rapide que nous avons, et c’est celle que nous allons boulonner à la voiture, et c’est ce que nous continuerons à faire. »

Horner et Red Bull ont menacé de protester contre l’aileron arrière de Mercedes, dans la dernière tournure des grondements hors piste qui ont été un sous-intrigue de la saison jusqu’à présent – ​​à la suite des propres plaintes de Mercedes à propos de Red. Ailerons arrière « limbos » de Bull en début d’année.

Du point de vue des champions en titre, Shovlin estime que la bataille sur et hors piste n’a servi qu’à galvaniser le personnel de Mercedes derrière leur objectif commun dans les courses restantes.

« Il y a probablement quelques obus de mortier dans les deux sens, mais l’équipe s’est vraiment rassemblée », a-t-il déclaré.

« Ce qui était encourageant à voir, c’était le week-end comme celui que nous venons de vivre au Brésil, avec tellement de distractions dans tellement de domaines différents. Qu’il s’agisse de l’équipe avec Lewis, il s’agissait simplement de « la tête baissée et de continuer le travail » – et nous avons montré que la voiture a le rythme pour le faire.

« Je pense que le Brésil a été fantastique pour notre confiance que nous pourrions ramener ces deux championnats à la maison, mais c’est un endroit incroyable en ce moment – tout le monde travaille si dur pour y parvenir. »