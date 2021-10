Mercedes renforce sa collaboration avec George Russell à l’automne

Mercedes commencera « lentement mais sûrement » à travailler davantage avec George Russell cette année, mais Toto Wolff concède que la priorité du Britannique doit être Williams.

Russell changera d’équipe pendant la saison morte, passant de Williams à Mercedes où il remplacera Valtteri Bottas en tant que coéquipier de Lewis Hamilton.

Contrairement à certaines équipes qui rechignent à la simple suggestion qu’un pilote partant se mette au travail avec leur nouvelle équipe avant janvier, Russell peut s’attendre à commencer à travailler un peu avec Mercedes dans les semaines à venir.

Le Britannique est un pilote junior Mercedes tandis que les Williams sont propulsés par Mercedes, ce qui devrait rendre la transition beaucoup plus fluide.

« Au cours de l’automne, nous allons lentement mais sûrement collaborer davantage sans jamais compromettre ou interférer dans le championnat actuel », a déclaré Wolff. « Mais nous n’avons pas encore commencé.

Wolff a ajouté : « Nous devons respecter le fait que George est toujours un pilote Williams et doit faire tout son possible pour que Williams gravisse les échelons du championnat des constructeurs et il a fait du bon travail jusqu’à présent.

« Et nous avons Valtteri et Lewis, ce sont nos pilotes. »

Russell a déjà passé du temps dans la voiture Mercedes F1 cette saison, participant aux tests de pneus Pirelli post-Grand Prix de Hongrie de l’équipe.

Quant à Williams, Jost Capito ne craint pas que Russell ait déjà un œil sur Mercedes ou qu’il transmette les secrets de Williams en ce qui concerne leur voiture 2022.

« Il n’y a pas encore beaucoup d’implication des pilotes pour le développement de l’année prochaine », a déclaré Capito selon Pitpass. « Il fait son travail en préparant les courses et en préparant le reste de la saison.

Lorsqu’on lui a demandé si le pilote utilisait toujours le simulateur de l’équipe, il a répondu : « Bien sûr… rien n’a changé après la décision qu’il sera chez Mercedes l’année prochaine. »

Russell a marqué 16 points avec Williams cette saison, dont une P2 au Grand Prix de Belgique délavé.

Interrogé lors d’un entretien avec la Gazzetta dello Sport sur ce que lui ont laissé trois années chez Williams, le Britannique de 23 ans a répondu : « Une grande forme mentale.

« C’est facile de gérer les victoires, on les célèbre. Faire face à des moments difficiles ou des erreurs est le vrai défi. Ils m’ont tempéré, je suis plus mature en tant que personne et en tant que conducteur.

« En 2019, l’équipe était dans un moment difficile, toujours dernier. Le travail acharné à l’usine et sur la piste a cependant porté ses fruits et nous en sommes fiers. Je partirai satisfait.

