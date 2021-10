Mercedes ‘ressemble maintenant à une voiture qui peut gagner le championnat’ · .

Le rythme de Mercedes au Grand Prix de Turquie a ravivé la confiance de l’équipe dans ses chances au championnat, selon son directeur de l’ingénierie de piste Andrew Shovlin.

Bien que Lewis Hamilton ait perdu la tête du classement des pilotes face à Max Verstappen le week-end dernier, l’équipe a été assez rapide pour verrouiller la première ligne de la grille, avant que la pénalité de changement de moteur du champion du monde ne le ramène à la 11e place. Hamilton a récupéré pour terminer cinquième, tandis que la victoire de son coéquipier Valtteri Bottas a accru l’avance de Mercedes en tête du championnat.

Outre la sixième victoire de l’équipe de la saison, Shovlin a déclaré que leur performance globale était « l’autre positif du week-end » à Istanbul.

«Nous avons eu une bonne forme [in the] sur le sec, nous avons montré un bon rythme sur le mouillé et cela ressemble à une voiture qui peut gagner des championnats. Et si vous revenez aux premières parties de l’année et aux décisions que nous prenons en matière de développement, en essayant d’équilibrer les deux années, l’une de nos inquiétudes était qu’en cette fin d’année, allons-nous encore pouvoir mettre la voiture en pole, pour obtenir un lock-out au premier rang, pour contrôler une course ? »

Mercedes a commencé la saison avec trois victoires sur les quatre premières courses, puis n’a remporté qu’une seule victoire sur les 10 événements suivants. Mais après des victoires consécutives en Russie et en Turquie, ils mènent Red Bull de 36 points au championnat des constructeurs, tandis que Hamilton n’est qu’à deux derrière Verstappen au classement des pilotes.

« C’est vraiment rassurant que nous entrions maintenant dans les six derniers et que nous avons montré que nous avons un package qui peut les surqualifier un samedi et les battre un dimanche », a déclaré Shovlin.

Malgré la bonne forme de l’équipe ces dernières années sur le Circuit des Amériques, qui accueillera la prochaine manche du championnat du monde, Shovlin dit qu’ils sont plus attentifs aux pièges qu’aux possibilités des courses à venir.

« Nous devons aller à toutes ces courses en regardant ce qui va nous rattraper, pas ce qui va être génial et facile pour nous », a-t-il déclaré. « Nous n’adoptons pas vraiment ce genre d’approche. Il s’agit simplement d’examiner toutes les données issues des simulations, de travailler sur ce que nous devons faire avec la voiture.

« C’est un tarmac très différent là-bas, mais c’est un circuit sur lequel Lewis a été très fort et c’est une piste où il y a de bonnes opportunités de dépassement, il y a de la dégradation. Donc ça change un peu la dynamique de la course.

« Il n’y a aucune raison de penser que nous ne devrions pas être forts à Austin. Mais nous avons fait une bonne préparation à venir [to Turkey] et la voiture a été dans la bonne fenêtre et c’est la chose dont nous devons nous assurer que nous faisons correctement pour la prochaine course.

