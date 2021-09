Mercedes reste au top après que l’accident de Giovinazzi perturbe les deuxièmes essais · .

in

Valtteri Bottas a mené un autre doublé Mercedes lors de la deuxième séance d’essais du Grand Prix de Russie.

Il a été séparé de son coéquipier Lewis Hamilton de quatre centièmes de seconde après la deuxième heure de course.

Cependant, la séance a été perturbée par un bref drapeau rouge provoqué par un retour d’Antonio Giovinazzi dans une barrière au virage huit. Il a subi d’importants dommages à l’arrière de son Alfa Romeo, mais a pu continuer avant qu’on ne lui dise de s’arrêter en piste. La séance a été neutralisée pendant que les commissaires remplaçaient la barrière TecPro détruite, qui laissait ses entrailles de polystyrène et de mousse renversées sur la piste.

Bottas a mené Hamilton pendant toute la séance, Charles Leclerc et Max Verstappen semblant initialement compétitifs, mais tous deux se sont évanouis dans la moitié inférieure du top dix au cours des deuxièmes essais.

Hamilton a eu un incident inhabituellement désordonné dans son stand, renversant son opérateur de prise avant. Il a déclaré à la radio qu’il avait accidentellement activé le mode «frein magique» qui désactive efficacement le freinage arrière afin d’ajouter de la chaleur à l’avant. C’était à peu près la même erreur qu’il avait commise lors du redémarrage de la course à la fin du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Mercedes a confirmé à Hamilton que le mécanicien impliqué avait levé le pouce pour montrer qu’il allait bien.

Pierre Gasly a connu un incident étrange lors de la chute du drapeau à damier, lorsqu’il a roulé sur le trottoir des saucisses au virage deux et a fracassé l’aile avant de son AlphaTauri, disparaissant sous la voiture. Il a pu regagner les stands lentement mais en démontrant clairement le risque de sortir trop large.

Malgré l’incident, Gasly a réussi à signer le troisième temps, à trois dixièmes de Bottas. Lando Norris, qui avait eu une séance matinale un peu saccadée, a terminé quatrième tandis que Gasly et ses coéquipiers, Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo, se sont retrouvés 17e et 18e.

Les deux voitures Alpine et les deux Ferrari se sont classées parmi les dix premières fois, Sergio Perez n’atteignant que la 11e place pour Red Bull.

Deuxième résultat des essais du Grand Prix de Russie 2021

Lacunes visuelles de la deuxième pratique

Valtteri Bottas – 1’33.593

+0,044 Lewis Hamilton – 1’33,637

+0.252 Pierre Gasly – 1’33.845

+0.561 Lando Norris – 1’34.154

+0.809 Esteban Ocon – 1’34.402

+1.028 Max Verstappen – 1’34.621

+1.085 Carlos Sainz Jnr – 1’34.678

+1.169 Fernando Alonso – 1’34.762

+1.244 Sebastian Vettel – 1’34.837

+1.332 Charles Leclerc – 1’34.925

+1.345 Sergio Pérez – 1’34.938

+1.459 Kimi Räikkönen – 1’35.052

+1.501 George Russell – 1’35.094

+1.585 Antonio Giovinazzi – 1’35.178

+1.741 Lance Balade – 1’35.334

+1.818 Nicolas Latifi – 1’35.411

+2.037 Daniel Ricciardo – 1’35.630

+2.361 Yuki Tsunoda – 1’35.954

+2.506 Nikita Mazepin – 1’36.099

+2.637 Mick Schumacher – 1’36.230

Pilotes à plus de dix secondes du rythme omis.

Grand Prix de Russie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Russie 2021

