Mercedes reste l’équipe à battre sur les “pistes normales” · .

Bien qu’il ait pris la tête du championnat au Grand Prix de Monaco, Max Verstappen pense que les rivaux de Red Bull, Mercedes, ont toujours le dessus sur les performances.

Verstappen a remporté la dernière course à Monaco, qui est de loin la piste la plus lente du calendrier F1. Mais il soupçonne que Mercedes sera plus difficile à battre sur des sites plus typiques.

“Je pense qu’ils sont toujours, sur des pistes normales, devant nous”, a déclaré Verstappen avant la course de ce week-end au Baku City Circuit. “Mais je pense que pour nous jusqu’à présent cette saison, nous avons connu un bon début par rapport aux autres saisons.”

Red Bull doit s’assurer de ne pas prendre de retard sur Mercedes dans la lutte pour le développement, a-t-il ajouté.

“Nous devons juste continuer et continuer à nous améliorer, apporter de nouveaux éléments à la voiture tout le temps pour essayer de l’améliorer”, a déclaré Verstappen. « Ensuite, je pense que nous avons une très bonne chance. Mais jusqu’à présent, bien sûr, être en tête du championnat est très positif. »

“C’est bien, bien sûr, d’être premier, mais c’est plus important où vous vous retrouvez après la course à Abu Dhabi”, a-t-il ajouté.

L’aileron arrière flexible de Red Bull a été au centre de l’attention lors des dernières courses. Le rival pour le titre de Verstappen, Lewis Hamilton, a suggéré que cela pourrait valoir jusqu’à six dixièmes de seconde par tour à Bakou, car cela pourrait leur permettre d’atteindre des vitesses constamment élevées dans les lignes droites sans sacrifier les performances en virage.

Verstappen a déclaré qu’il sera crucial de trouver un équilibre entre les exigences de configuration contradictoires sur le circuit à grande vitesse de Bakou.

“Ce n’est jamais facile ici à cause de la longue ligne droite”, a-t-il déclaré. “Cela vous met dans une fenêtre où vous exécutez un peu moins d’appui pour le reste de la piste. Mais cela le rend très intéressant, de grandes zones de freinage, c’est toujours assez glissant ici.

Le circuit d’Azerbaïdjan a la réputation de produire des grands prix imprévisibles. “Je pense que nous avons eu beaucoup de courses intéressantes”, a déclaré Verstappen, “Donc j’attends avec impatience le début du week-end.”

