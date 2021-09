Mercedes restera “très agressive” contre Red Bull

Toto Wolff a déclaré que Mercedes éviterait d’être sur la défensive et serait “très agressive” dans la lutte avec Red Bull pour le reste de l’année.

L’équipe de Wolff a pris la tête du championnat des pilotes au Grand Prix de Russie grâce à Lewis Hamilton gagner tout en conservant la tête du championnat des constructeurs.

C’était loin d’être confortable cependant, avec une rafale de pluie tardive étant la raison pour laquelle Hamilton et Valtteri Bottas sont respectivement passés aux P1 et P5. Avant cela, le Britannique semblait prêt à terminer en P2 alors que le Finlandais était bien en dehors des points.

À la baisse pour eux, le Red Bull de Max Verstappen a pu grimper jusqu’à la P2, bien que Sergio Perez soit tombé juste en dehors des trois premiers à juste à l’intérieur des points.

Wolff ne pense pas que les deux équipes obtiennent les meilleurs résultats possibles chaque week-end cette année et pense que la meilleure solution pour son équipe est d’attaquer.

« Le retour de Valtteri [after an engine penalty] nous savions que c’était difficile, et nous avons terminé avec un premier et un cinquième, et c’est très bien, sans aucun doute, et c’est la 100e victoire de Lewis », a déclaré l’Autrichien aux journalistes en Russie.

«Mais Max a récupéré de façon spectaculaire, et ce n’est pas bon pour le championnat.

“Donc, en un mot, nous devons continuer à être très agressifs dans notre approche de cette saison, ne pas être sur la défensive, mais simplement aller de l’avant, afin d’additionner ces bons points. “

« Parce que ni nous ni les autres ne sommes vraiment bons pour maximiser les points en ce moment. »

LEWIS HAMILTON REMPORTE LE GP DE RUSSIE !!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/CVFNma9R2e – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 26 septembre 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Mercedes a été extrêmement dominante à Sotchi dans le passé, y remportant toutes les courses de Formule 1, mais seule la chance a maintenu ce record cette année.

Au tour précédent, ils n’ont pas réussi à gagner sur un autre circuit où ils ont été forts dans le passé, Monza.

Cependant, avec les changements de réglementation au début de l’année, Wolff ne pense pas que les résultats passés soient pertinents.

“J’ai arrêté d’essayer de voir si c’est historiquement une course forte pour nous, car avec le nouveau règlement, tout change”, a-t-il ajouté.

« Oui, nous savions que Monza et Sotchi seraient plus [difficult] pour nous. Et la réalité est que nous sommes là où nous sommes, et c’est la différence de point et je doute que l’une ou l’autre équipe va prendre un virage géant vers le haut ou vers le bas.

« Il s’agit vraiment de continuer à faire le meilleur travail possible. »

Verdict PlanetF1