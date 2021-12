Mercedes retire officiellement l’appel d’Abu Dhabi

Mercedes a officiellement confirmé qu’elle ne poursuivrait plus son appel de l’arrivée controversée du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Le jeudi 16 décembre était effectivement le « jour limite » pour Mercedes de lancer officiellement son appel contre la victoire controversée et décisive de Max Verstappen sur le circuit de Yas Marina après avoir initialement déclaré son intention de faire appel contre les deux protestations rejetées soumises au lendemain de Course de dimanche.

À l’approche de la fin de la fenêtre de 96 heures pour faire appel, jeudi matin au Royaume-Uni, Mercedes a publié une déclaration déclarant officiellement qu’elle ne poursuivrait pas l’affaire devant les tribunaux.

RUPTURE : Mercedes retire son appel. #F1 https://t.co/OTUkEW2J6m – PlanetF1 (@Planet_F1) 16 décembre 2021

«Nous avons quitté Abu Dhabi sans croire à ce que nous venions de voir. Bien sûr, cela fait partie du jeu de perdre une course, mais c’est quelque chose de différent lorsque vous perdez confiance en la course », a déclaré jeudi un communiqué de l’équipe Mercedes.

« Ensemble avec Lewis, nous avons délibérément réfléchi à la manière de réagir aux événements de la finale de la saison de Formule 1.

«Nous avons toujours été guidés par notre amour pour ce sport et nous pensons que chaque compétition doit être gagnée au mérite. Lors de la course de dimanche, beaucoup ont estimé, nous y compris, que la façon dont les choses se sont déroulées n’était pas correcte.

« La raison pour laquelle nous avons protesté contre le résultat de la course dimanche était que le règlement sur la voiture de sécurité était appliqué d’une nouvelle manière qui a affecté le résultat de la course, après que Lewis ait été en tête et en voie de remporter le championnat du monde.

« Nous avons lancé un appel dans l’intérêt de l’équité sportive, et nous avons depuis engagé un dialogue constructif avec la FIA et la Formule 1 pour créer de la clarté pour l’avenir, afin que tous les concurrents connaissent les règles selon lesquelles ils courent et comment ils seront forcée.’

Le résultat de ce dialogue constructif a commencé à devenir clair mercredi soir lorsque la FIA a publié sa propre déclaration sur le Grand Prix d’Abou Dhabi, promettant une enquête complète et inclusive sur la controverse du dernier tour.

Cette promesse et un accord sur des règles claires et transparentes sur les courses à l’avenir ont été référencés et bien accueillis par l’équipe Mercedes.

La déclaration a poursuivi: « Ainsi, nous nous félicitons de la décision de la FIA d’installer une commission pour analyser en profondeur ce qui s’est passé à Abou Dhabi et pour améliorer la robustesse des règles, la gouvernance et la prise de décision en Formule 1.

« Nous nous félicitons également qu’ils aient invité les équipes et les pilotes à participer.

« L’équipe Mercedes-AMG Petronas travaillera activement avec cette commission pour construire une meilleure Formule 1 – pour chaque équipe et chaque fan qui aime ce sport autant que nous. Nous tiendrons la FIA responsable de ce processus et nous retirons par la présente notre appel.

Mercedes a également adressé ses félicitations au Champion du Monde désormais confirmé : Max Verstappen.

Les Silver Arrows ont déclaré : » À Max Verstappen et Red Bull Racing : nous tenons à exprimer notre sincère respect pour vos réalisations cette saison. Vous avez rendu ce combat pour le titre de champion de Formule 1 vraiment épique. Max, nous te félicitons ainsi que toute ton équipe. Nous sommes impatients de vous livrer le combat sur la piste la saison prochaine.

« Et enfin, même si ce championnat des pilotes ne s’est pas terminé comme nous l’espérions, nous ne pouvons être plus fiers de notre équipe. »

