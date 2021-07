Mercedes révèle ce qu’était le “plan A” de Valtteri Bottas en Autriche

Le directeur de l’ingénierie des pistes de Mercedes, Andrew Shovlin, a révélé que Valtteri Bottas se dirigeait vers une stratégie à guichet unique au Grand Prix d’Autriche.

Il a été entendu à la radio de l’équipe discuter de la conduite vers le «plan A» alors qu’il était assis à une certaine distance derrière Lewis Hamilton et Lando Norris au début de la course.

Bottas a réussi à dépasser la McLaren de Norris tandis que le Britannique a purgé une pénalité de cinq secondes dans les stands, tandis que le Finlandais a dépassé son coéquipier Hamilton car il avait subi des dommages à la voiture.

Bottas est revenu P2 derrière Max Verstappen à la fin de la course, et il a ensuite déclaré que son podium lui avait donné l’impression d’avoir retrouvé le niveau de performance qu’il attendait de lui-même.

Shovlin, quant à lui, a déclaré que Bottas tournait simplement légèrement plus lentement que ceux qui le précédaient afin de préserver la durée de vie des pneus de son W12.

Il a déclaré dans le débriefing de Mercedes sur YouTube après la course: “Au début de la course, Valtteri a mentionné qu’il conduisait vers le plan A, et nous les avons informés à ce sujet le matin, mais en gros, le plan A était un arrêt unique, le plan B serait ont été deux arrêts et nous n’avons pas cela à chaque fois, car c’est un peu évident pour nos concurrents de voir ce que nous faisons.

“Mais Valtteri est venu juste pour confirmer la façon dont il conduisait, il pensait conduire jusqu’au seul arrêt, il a dû augmenter la quantité de gestion et il s’est juste replié pour avoir un peu d’air libre parce que cela donne en fait à la voiture plus d’appui, il s’occupe un peu plus facilement des pneus et il nous tenait juste au courant de ce changement.

Les sélections de pneus Pirelli étaient un peu plus molles que la course du week-end précédent pour le Grand Prix de Styrie, laissant penser que la majorité de la grille aurait choisi de s’arrêter deux fois dans la course.

Mais Shovlin a révélé que les températures plus basses signifiaient que les pneus étaient plus maniables qu’on ne le pensait au départ, et les sélections de Pirelli n’ont pas trop changé les choses.

Il a déclaré : « La réalité est que cela ne fait pas une grande différence parce que nous devons faire fonctionner la voiture sur une gamme de [compounds]. Vous devez en utiliser au moins deux dans la course.

« Le facteur le plus important est qu’ils modifient la dégradation, mais au cours de la deuxième semaine, nous avons eu des températures de piste beaucoup plus fraîches.

“Donc, pour la course, c’était dans les années 30, la semaine avant que nous l’ayons vu dans les années 50. Donc, malgré le fait d’être un peu plus doux, cette piste plus froide signifiait en fait que vous pouviez toujours faire la stratégie à un seul arrêt et en fait, la dégradation était un peu plus faible la deuxième semaine.

