Mercedes révèle des spécifications EQE extrêmement impressionnantes avant le lancement mondial du véhicule électrique

Avant la conférence 2021 de l’IAA Mobility le 7 septembre, Mercedes a révélé certaines des spécifications et les conducteurs technologiques peuvent attendre de sa prochaine berline électrique EQE.

La voiture entièrement électrique est le deuxième modèle à être basé sur la nouvelle architecture électrique haut de gamme du constructeur automobile, après le lancement du super-luxe Mercedes EQS en avril, et bien qu’il présente plusieurs similitudes avec son grand frère, le EQE arrivera comme une offre électrique très différente.

Pour commencer, ses dimensions intérieures et extérieures font de l’EQE une voiture plus sportive. Il est plus compact que l’EQS, avec un empattement plus court de 90 mm et une carrosserie plus comparable à la gamme CLS existante.

Comme ce dernier, l’EQE n’a pas de hayon mais une lunette arrière fixe et un couvercle de coffre, ce qui, selon Mercedes, lui permet d’offrir un espace intérieur qui dépasse même la Classe E actuelle.

L’EQE arborera également une batterie de 90 kWh, donnant à la voiture jusqu’à 660 km (environ 410 miles) d’autonomie.

C’est moins que le chiffre équivalent de 780 km de l’EQS, bien qu’il reste une autonomie de conduite extrêmement impressionnante compte tenu des chiffres inférieurs offerts par des véhicules électriques comparables comme l’Audi e-tron GT (475 km / 295 milles) ou la BMW i4 (590 km / 365 milles).

Comme l’EQS, l’EQE offrira aux conducteurs la possibilité d’activer des fonctions entièrement nouvelles du véhicule via des mises à jour en direct (OTA) dans de nombreux domaines également.

Au lancement, la marque a déclaré que des fonctionnalités telles que l’expérience sonore « Roaring Pulse », différents modes d’éclairage numériques et des mini-jeux seront disponibles au téléchargement.

Bien que cela ne soit pas tout à fait clair à ce stade, nous supposons également que cette compatibilité OTA pourrait permettre à l’EQE de mettre à jour la gamme EQE à l’avenir, de la même manière que la nouvelle Volvo C40 Recharge.

C’est ce qu’il y a à l’intérieur

Ce sont les cloches et les sifflets intérieurs de l’EQE, cependant, qui ressemblent le plus à l’EQS – ce qui est une bonne chose, compte tenu de notre expérience de conduite de ce dernier.

Comme son frère de luxe, l’EQE est doté en option du MBUX Hyperscreen, leader sur le marché, qui combine trois écrans incurvés sous un seul couvercle en verre englobant le tableau de bord.

Cela signifie que, en plus du conducteur, le passager avant dispose également de sa propre zone d’affichage et de contrôle, ce qui (en Europe, du moins) lui permet également de regarder du contenu dynamique pendant ses déplacements.

(Crédit image : Mercedes)

De plus, Mercedes dit que l’EQS utilise une logique de blocage intelligente basée sur la caméra : si la caméra détecte que le conducteur regarde l’écran du passager avant, elle est automatiquement atténuée pour certains contenus, ce qui signifie que les conducteurs ne pourront pas saisir un aperçu de tout contenu de divertissement tout en étant mobile.

Le système de navigation est également assez intelligent. Il est capable de planifier l’itinéraire le plus rapide et le plus pratique en fonction de nombreux facteurs (comme les arrêts de charge) et de réagir de manière dynamique aux embouteillages ou aux changements de style de conduite.

Cela inclut une visualisation dans le système d’infodivertissement MBUX pour savoir si la capacité de la batterie disponible est suffisante pour revenir au point de départ sans charge.

Et enfin, Mercedes a confirmé que l’EQE offrira le meilleur confort sonore et vibratoire de sa catégorie, ainsi que le système de contrôle de l’air énergisant de la marque, qui utilise des filtres et des capteurs pour piéger et expulser les particules fines, les microparticules, le pollen et d’autres substances. entrer dans la cabine par l’air extérieur.

Il n’y a pas encore de mot sur le prix de l’EQE, bien que nous nous attendions à ce qu’il se situe légèrement en dessous du prix de départ de l’EQS (environ 120 000 $ / 90 000 £ / 170 000 $ AU), atteignant la fourchette à six chiffres lorsque des extras optionnels sont ajoutés.

Le lancement mondial échelonné de l’EQE aura lieu à la mi-2022, l’Allemagne devant recevoir les premières commandes.