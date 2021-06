Mercedes révèle son intention de « rendre notre voiture plus rapide »

James Allison a insisté sur le fait que Mercedes avait prévu des améliorations pour la W12 après tout dans leur bataille pour le championnat du monde avec Red Bull.

Mercedes, à la poursuite d’un huitième doublé consécutif en Championnat du monde des pilotes et des constructeurs, a perdu des marges inquiétantes derrière Red Bull dans les deux courses au titre.

Lewis Hamilton traîne Max Verstappen par 18 dans la bataille individuelle, mais l’écart est beaucoup plus important de 40 pour le prix des équipes.

Red Bull développe toujours la RB16B, tandis que le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, affirme que l’objectif de son équipe est de créer la toute nouvelle voiture pour 2022, car il souhaite qu’elle soit au sommet à long terme plus que simplement cette saison.

Hamilton a plaidé pour une mise à niveau de sa voiture après avoir terminé loin derrière Verstappen dans le Grand Prix de Styrie, mais a admis qu’il n’espérait pas que des améliorations viendraient.

Cependant, Allison, qui passe du poste de directeur technique de Mercedes à un nouveau poste de directeur technique cette semaine, affirme maintenant que des mises à jour sont en cours.

« Nous avons un certain nombre de choses qui rendront notre voiture plus rapide dans les courses à venir. Espérons qu’ils s’avèrent suffisants », a déclaré Allison au podcast F1 Nation.

Il a également insisté sur le fait que ce qu’il disait n’était pas en contradiction avec les déclarations précédentes de Wolff.

“Je ne pense pas que les deux choses soient en contradiction et je ne pense pas que Toto ait dit précisément cela [there will be no more upgrades]”, a déclaré Allison.

“Ce que Toto souligne, c’est que les règles de l’année prochaine sont une grosse affaire velue et elles exigent une énorme quantité de notre attention.

« Donc, la majeure partie de l’objectif de notre usine est passée à l’année prochaine, la découverte des performances pour l’année prochaine, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a plus rien dans la chaîne alimentaire d’avant ce changement d’orientation.

« Et en plus, ce n’est pas toute l’usine, et en plus nous ne sommes qu’une des deux usines – il y a aussi l’usine du groupe motopropulseur et il y a un peu plus à venir du PU.

« Donc, il y a un peu plus de changement aérodynamique à l’horizon, un peu de PU que nous espérons du côté de la livraison, et quelques choses qui ne sont pas aussi bien rangées que nous souhaiterions que nous ayons encore la possibilité de corriger pendant cette saison est encore très vivant et chaud.

