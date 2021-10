Mercedes a été durement touchée par des problèmes de fiabilité de ses groupes motopropulseurs cette année, a admis le directeur de l’équipe, Toto Wolff.

L’équipe a installé un nouveau moteur sur la voiture de Valtteri Bottas pour la sixième fois cette année avant la course de ce week-end. Il s’agit de son troisième nouveau moteur en quatre courses, ce qui signifie qu’il sera pénalisé de cinq places sur la grille ce week-end.

Lewis Hamilton a écopé d’une pénalité de 10 places sur la grille lors de la dernière course après avoir également dépassé l’allocation maximale de pièces du groupe motopropulseur. Un nombre croissant de clients de moteurs Mercedes ont pris des pénalités pour la même raison, y compris Sebastian Vettel et George Russell ce week-end.

« Je pense que vous voyez que nous souffrons de fiabilité cette année », a admis Wolff lors de la conférence de presse FIA ​​d’aujourd’hui.

« Nous allons sur le sixième moteur pour Valtteri et ce n’est pas quelque chose que nous choisissons de faire. Mais au contraire, nous essayons vraiment de maîtriser les problèmes et nous ne l’avons pas bien compris.

Wolff pense que Mercedes est « un pas de plus maintenant » vers la résolution du problème. Cependant, il a déclaré que le fabricant « s’accroche pour la vie et fournit tous les clients et ce n’est pas anodin ».

« Je ne voudrais pas divulguer ce que [the problem] est, pour des raisons évidentes », a-t-il ajouté, « mais c’est toujours une préoccupation ».

« Nous poussons la performance chaque année et cette année, nous sommes arrivés à un point où cela nous a coûté des points. Mais au cours des sept ou huit dernières années, cet état d’esprit nous a permis de gagner des courses et des championnats. Nous aurions espéré [take] moins de pénalités et utiliser moins de moteurs. Mais cette année, cela nous a vraiment touché.

« McLaren et Aston Martin ont eu plus de chance à cet égard. Nous devons juste le prendre au menton et faire le meilleur travail possible. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix des États-Unis 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix des États-Unis 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :