Mercedes s’attend à ce que Bakou et Monaco prouvent les “pires” pistes pour leur voiture · .

Wolff a de l’espoir avant son retour en Europe Après que son équipe n’ait marqué que sept points lors des deux dernières courses, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’il s’attend à ce que les pistes se révèlent les sites les moins compétitifs pour leur W12.

“Nous savions que ces deux pistes de course sont probablement les pires pour nous”, a déclaré Wolff. “J’espère que j’ai raison avec cette évaluation.”

Après deux courses sur des circuits urbains comportant des virages lents où le W12 n’a pas prospéré, Wolff espère que le passage à des circuits routiers européens plus typiques jouera en leur faveur.

« Voyons comment se déroulent les courses européennes maintenant », a-t-il déclaré. “Mais clairement, ces deux-là étaient absolument en deçà des normes que nous nous sommes fixées et des attentes que nous nous sommes fixées.”

Ericsson dit qu’il méritait un changement de chance

Ericsson a remporté sa première victoire en IndyCar hierMarcus Ericsson a félicité Will Power après que le malheur de son rival en fin de course ait permis à Ericsson de remporter sa première victoire en IndyCar.

Power, qui a mené une grande partie de la seconde moitié de la course, n’a pas pu participer à un redémarrage tardif lorsque sa voiture a refusé de démarrer pendant une période de drapeau rouge.

“Pour Will, je suis tombé vraiment mal pour lui, la façon dont cela s’est terminé pour lui”, a déclaré Ericsson. « Il a fait un travail formidable aujourd’hui. Mais c’était ma journée aujourd’hui et il était temps.

Ericsson, qui était deuxième, a pris la tête de la course lorsque la voiture de Power a été poussée sur le côté alors que le reste du peloton quittait les stands pour reprendre la course. “Je pensais que pour une fois la chance était de mon côté”, a-t-il déclaré. “Je pense que nous l’avons mérité.”

En plus de remporter sa première victoire en IndyCar, Ericsson a mis fin à une sécheresse de huit ans dans le sport automobile. «Ça fait tellement longtemps pour moi et ça a été difficile», a-t-il déclaré. «Je ne me souviens même pas, j’étais un enfant quand j’ai gagné la dernière fois. Je me sens bien.”

Il y a 35 ans aujourd’hui, le tout nouveau Hungaroring organisait son premier événement, la Eastern Bloc Peace and Friendship Cup. Des courses de monoplaces et de berlines se sont déroulées sur trois jours, réunissant 30 000 personnes.

