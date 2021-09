Mercedes s’attend à ce qu’ils “devraient être compétitifs” à Sotchi

Au sommaire : Mercedes espère une solide performance lors du Grand Prix de Russie de ce week-end.

En bref

Sotchi a l’air bien pour nous, déclare Andrew Shovlin, directeur technique de MercedesMercedes en bord de piste, s’attend à une performance compétitive pour l’équipe à Sotchi, mais dit qu’ils doivent mettre une série de mauvais week-ends derrière eux.

“Nous devons nous assurer que nous organisons un bon week-end ensemble en Russie”, a déclaré Shovlin. « C’est un endroit où la voiture doit être compétitive.

« Mais nous avons eu des courses assez compliquées depuis assez longtemps maintenant. Et vraiment, l’équipe ne doit pas se laisser distraire et se concentrer uniquement sur le type de performances que nous savons pouvoir et les performances dont nous avons besoin pour remporter ces championnats.

L’équipe a confirmé la semaine dernière que l’unité motorisée de Lewis Hamilton n’avait subi aucun dommage lors de sa collision de fin de course avec Max Verstappen. Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de remplacer son groupe motopropulseur comme ils l’ont fait pour Valtteri Bottas le week-end dernier.

“Ce n’est pas un must absolu car nous fonctionnons toujours très confortablement avec ce groupe motopropulseur”, a-t-il déclaré. « C’est une décision qui peut être prise à tout moment, mais pour le moment, nous ne pensons pas que ce soit nécessaire.

« Est-ce que ça veut dire que nous n’allons pas en prendre un quatrième ? Non, ce n’est pas le cas. Je pense que nous verrons comment se dérouleront les prochaines courses.

Hill soutient la société de carburant zéro carbone de Lowe

Une entreprise technologique britannique développant des carburants synthétiques à zéro émission de carbone a levé 200 000 £ d’investissement auprès d’un syndicat soutenu par le champion du monde de 1996 Damon Hill.

Zero Petroleum, qui a été fondée par un ancien concepteur de McLaren, Mercedes et Williams Formule 1, Paddy Lowe, a l’intention de commencer la production du carburant en utilisant une combinaison d’électricité provenant de sources renouvelables et de dioxyde de carbone capturé dans l’atmosphère. La société affirme que ses carburants peuvent être utilisés pour l’automobile, l’aviation et d’autres applications. Il a reçu une injection de fonds par l’intermédiaire de la société d’investissement Raising Partners.

La nouvelle piste du GP de Russie intéresse Schumacher

Rapport: Igora Drive construit une nouvelle extension de piste pour la première course de F1 en 2023Mick Schumacher est curieux de connaître le nouveau site où la manche russe de Formule 1 sera déplacée en 2023. “Je suis ravi de découvrir de nouvelles pistes et Igora a l’air intéressant”, a-t-il déclaré.

“Je pense que Sotchi est une piste ‘simple'”, a-t-il ajouté. “Nous avons beaucoup de virages à 90 degrés, mais évidemment, si vous n’êtes pas bon dans ce domaine, cela peut être terrifiant – si vous êtes bon, cela aide.”

Simmons fera ses débuts en FIA F3 à la place de Yeany

Hunter Yeany manquera la dernière manche du championnat de Formule 3 après son report à ce week-end, car il devait déjà participer au championnat Formula Regional Americas en Virginie. Ayrton Simmons, vice-champion de Formule 4 britannique 2018, prendra sa place à Charouz.

Nouveau format : Penalty Box

Hier, . a introduit un nouveau format d’article que nous avons l’intention d’utiliser lors de certaines manches à venir. Jetez un œil à la Penalty Box ci-dessous et partagez vos commentaires sur la façon dont nous pourrions l’améliorer dans les commentaires ?

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 15 ans aujourd’hui, Lewis Hamilton a impressionné McLaren en tournant un dixième de seconde plus vite que Pedro de la Rosa lors d’un test à Silverstone. Son rival en GP2 Nelson Piquet Jnr a signé le meilleur temps de la journée pour Renault pour la deuxième journée consécutive.

