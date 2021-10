« Mercedes savait qu’après le premier arrêt de Max Verstappen, Lewis Hamilton ne pouvait pas gagner »

Christijan Albers pense que Max Verstappen a été le facteur décisif du Grand Prix des États-Unis, car Mercedes avait la «voiture la plus rapide».

Arrivé sur le Circuit des Amériques avec une avance de six points au championnat des pilotes, il était largement prédit que Verstappen partirait avec un déficit – la seule question était de savoir quelle serait sa taille.

COTA est une piste où Lewis Hamilton avait dominé, remportant cinq des huit victoires avant la course de cette année. C’est maintenant cinq sur neuf alors que Verstappen a fait un effort incroyable pour remporter sa première victoire au Grand Prix des États-Unis.

Parti de la pole position, il a perdu la tête face à Hamilton avant que Red Bull ne joue le jeu de stratégie pour le ramener en P1 avec un arrêt au stand précoce.

La contre-dépouille a fonctionné, alors Red Bull a réitéré avec le deuxième arrêt de Verstappen.

Mercedes a décidé de ne pas réagir au deuxième arrêt très précoce du Néerlandais, laissant Hamilton pour huit tours supplémentaires, le plan de match étant qu’il aurait des pneus plus frais dans les derniers tours.

Mais selon Albers, ayant pris du retard, Hamilton n’allait jamais dépasser le joueur de 24 ans pour la tête.

« Je pensais que c’était un peu ennuyeux parce que vous saviez en quelque sorte à l’avance quel serait le résultat, même si Lewis s’est bien défendu à la fin de la course », a-t-il déclaré à De Telegraaf.

« Lewis a bien sûr pris un très bon départ et Max un mauvais départ. Ensuite, vous voyez qu’une telle course peut en fait être contrôlée par Lewis et Max a alors toutes les chances de faire un dégagement.

« Vous êtes toujours beaucoup plus rapide lorsque vous sortez des stands avec des pneus neufs. Mercedes savait bien sûr après ce premier arrêt que Lewis ne passerait plus jamais devant Max Verstappen.

« Ils ont adopté une nouvelle stratégie et ils ont emprunté une voie différente pour pouvoir conduire le plus longtemps possible, pour pouvoir se battre à la fin de la course. »

L’ancien pilote de F1 estime que Mercedes avait la voiture la plus rapide ce week-end, bien qu’il concède qu’on ne peut pas le dire avec certitude étant donné que Verstappen semblait retenir quelque chose pour les derniers tours.

Alors que Hamilton l’a poursuivi dans le dernier relais, Verstappen a réalisé plusieurs meilleurs temps personnels dans le secteur pour rester juste devant son rival pour le titre.

Semblant avoir retenu quelques dixièmes, le pilote Red Bull a su s’accrocher pour s’imposer en 1,333s.

« Le gros problème avec Mercedes, c’est », a poursuivi Albers, « si vous commencez à regarder l’ensemble des performances, vous voyez que Mercedes avait une voiture plus rapide du premier tour au dernier tour.

«Mais là encore, il est également difficile de le dire avec certitude, car vous ne savez pas à quel point Max s’est retenu.

« Si vous regardez uniquement les résultats, la Mercedes était la voiture la plus rapide. En qualifications, Verstappen était à nouveau optimal.

« C’est incroyable à quel point Max a été si au top ces derniers temps. On dirait que cela lui vient si facilement et qu’il est si détendu.