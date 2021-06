Mercedes Schlapp et Richard Goodstein se battent contre les mensonges de Trump 10z viral

in

Fox News’ Harris Faulkner a semblé interrompre brutalement un segment de son émission lorsque ses invités ont commencé à se battre pour l’ancien président Donald Trump et ses mensonges.

Le grondement a commencé lorsque Faulkner a eu l’ancien conseiller de Trump Mercedes Schlapp et ancien conseiller de Clinton Richard Goodstein joignez-vous à elle pour parler de l’accident de véhicule mortel qui a eu lieu lors d’un défilé de la fierté LBGTQ en Floride au cours du week-end. La conversation s’est concentrée sur l’agitation politique entourant l’incident après le maire de Fort Lauderdale Doyen Trantalis a prétendu à tort qu’il s’agissait d’une “attaque terroriste”, tandis que la police a par la suite considéré qu’il s’agissait simplement d’un “accident tragique”.

Schlapp s’est d’abord engagé en condamnant les commentaires « vraiment irresponsables » de Trantalis et en poussant des « accusations majeures » qui n’étaient pas fondées sur des faits. Goodstein a poursuivi en notant les excuses du maire pour ses remarques, mais Goodstein a ensuite pris la conversation pour un tournant brusque en déchirant Trump et ses partisans pour les mensonges pour lesquels ils refusent de s’excuser.

Ce maire a fait marche arrière, contrairement à tous les partisans de Donald Trump qui continuent d’insister sur le fait que l’élection a été volée, ou que le 6 janvier, il y a eu des câlins et des baisers sans tuer ni mutiler.

“Cela revient toujours à Donald Trump avec vous”, a rétorqué Schlapp, et Faulkner a dit à ses invités qu’elle voulait rester dans le sujet plutôt que de se plonger dans “whataboutism”.

Le segment s’est poursuivi avec Schlapp s’en tenant à son point de vue selon lequel Trantalis devrait être plus responsable avant de faire des commentaires sur le terrorisme et les crimes haineux. Lorsque Faulkner a demandé à Goodstein si Trantalis devait à nouveau s’excuser, Goodstein a accepté qu’il le fasse, mais il est ensuite revenu sur les mensonges de Trump selon lesquels l’élection lui avait été «volée» (ce qui a alimenté une insurrection au Capitole des États-Unis).

“J’attends juste que tous ceux qui sont si mécontents de cette instance disent que c’est honteux de Donald Trump … de dire que les élections ont été volées”, a déclaré Goodstein. Cela a attiré une réprimande de Schlapp qui a contesté Goodstein sur la pertinence de son point.

« C’est le type d’entretien le plus typique et le plus attendu avec vous, Richard », s’est plaint Schlapp. “Nous parlons d’un incident qui s’est produit en Floride concernant une attaque terroriste qui n’a rien à voir avec Donald Trump.”

Le segment s’est complètement effondré avec des accusations de « syndrome de dérangement de Trump » et des exclamations selon lesquelles « nous parlons de vérité ! » Faulkner arrivait à la fin de l’heure, alors elle a coupé les deux panélistes au milieu de leur combat afin qu’elle puisse conclure son émission.

