Mercedes se demande si une “direction farfelue” les a déroutés

Le directeur technique de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré que la “direction farfelue de l’équipe avec la configuration” de la W12 pourrait avoir été leur chute au GP de Styrie.

Mercedes a été dépassée par le rythme de Red Bull lors de la première des deux courses du Red Bull Ring, Max Verstappen étendant son avance au championnat des pilotes à 18 points sur Lewis Hamilton.

Le Néerlandais a franchi le drapeau à damier avec environ 36 secondes d’avance sur le pilote Mercedes, bien que Hamilton ait effectué un deuxième arrêt tardif pour chausser de nouveaux pneus et prendre le point le plus rapide pour annuler certaines de ses pertes au classement des points.

Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, s’est laissé perplexe après la course, affirmant que son équipe “manquait de rythme” pour se battre pour une victoire.

Shovlin pense que cela pourrait être dû au fait qu’ils avaient opté pour une “approche radicale” de leur configuration.

“Nous explorions une direction assez farfelue avec les réglages, une approche radicale qui, je pense, était peut-être un peu meilleure sur un seul tour”, a-t-il déclaré à Autosport.

« La question qui demeure est de savoir si nous avons nui à notre dégradation et nous devons examiner cela dans un ou deux jours.

« Je ne veux pas vraiment entrer dans les détails. Essentiellement, la fenêtre dans laquelle nous travaillons était beaucoup, beaucoup plus large. Nous allions en quelque sorte plus loin que jamais et comprenions vraiment les effets de cela.

« Lewis, avant de venir ici, faisait beaucoup de travail dans le simulateur de pilote en boucle, et cela semblait être une direction intéressante.

« Mais une partie importante de cette année pour nous est de bien s’adapter à chaque piste. Nous devons être un peu courageux et originaux avec la direction des réglages pour le faire. »

Mais alors que Hamilton, à la poursuite de son huitième titre mondial, a demandé des améliorations à sa W12, Shovlin estime qu’en réglant correctement les réglages, Mercedes peut défier Red Bull lors du Grand Prix d’Autriche de ce week-end.

“Un grand domaine est de comprendre ce départ de réglage que nous avons pris, et si cela a rendu la vie plus difficile pour les pneus arrière sur le long terme”, a déclaré Shovlin.

« Une partie de cela, nous pouvons simplement le faire par les données. Mais nous verrons si c’est un travail qui peut se poursuivre le vendredi du week-end de course.

« Mais fondamentalement, la voiture est très similaire. Il existe des défis supplémentaires pour extraire l’adhérence de ce composé C5, le caoutchouc le plus souple, sur un seul tour. Cela pourrait être assez difficile s’il fait très chaud ici.

« L’autre chose, c’est que nous ne recherchons pas de marges massives. Je pense que nous avons perdu quelques dixièmes dans la course, et il y a eu un peu de dégradation. Mais la solution à ces deux problèmes pourrait être la même chose.

« Nous allons juste essayer de refroidir un peu les arrières et de mieux entretenir le caoutchouc, et vous constaterez peut-être que ces deux choses se présentent à nous.

“Nous allons donc nous concentrer sur ces domaines, et il s’agira simplement de voir si nous pouvons revenir un peu plus forts dans quelques jours.”

