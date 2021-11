Mercedes se dirige vers le Grand Prix du Mexique avec un moteur plus « optimisé »

Valtteri Bottas a donné aux fans de Mercedes l’espoir que Red Bull n’aura peut-être pas les choses à sa guise au Grand Prix du Mexique.

Même si Mercedes a gagné trois fois à l’Autodromo Hermanos Rodriguez, par rapport aux deux victoires de Red Bull à l’époque du turbo hybride, le site est toujours considéré comme le territoire de Red Bull.

C’est parce que la voiture Red Bull et le moteur Honda sont apparemment mieux équipés pour faire face aux conditions de haute altitude à Mexico, tandis que ses rivaux Mercedes sont à la traîne à cet égard.

Cependant, malgré une forte attente selon laquelle le Grand Prix du Mexique de cette année sera perdu pour Red Bull, Bottas pense que Mercedes a tiré les leçons des courses passées sur ce circuit unique et arrivera avec un moteur plus optimisé pour les conditions à venir.

« Pour le Mexique, nous savons que cela a généralement été un peu une faiblesse pour nous et il semble qu’un gros morceau ait été ces dernières années à cause du groupe motopropulseur, avec la haute altitude », a déclaré Bottas.

« Mais je pense que nous avons été en mesure d’optimiser beaucoup depuis, donc je m’attendrais à ce que nous soyons dans une meilleure position que ces dernières années.

« Pourtant, sur le papier, nous pensons que ce sont des endroits vraiment forts pour Red Bull et nous avons juste vraiment essayé de tirer tous les enseignements possibles des années précédentes et de nous préparer au mieux de cette façon.

« Ce ne seront pas des week-ends faciles, mais ce n’est jamais facile dans ce sport. »

Bottas a pris un nouveau surnom ces dernières semaines, étiqueté « The ICEman » en raison de la rapidité avec laquelle Mercedes installe de nouveaux moteurs à combustion interne sur sa voiture.

Avec trois pénalités sur la grille lors de ses quatre dernières courses en raison du changement de pièces du moteur, Bottas espère maintenant que ses baisses de grille sont désormais complètement derrière lui.

C’est la semaine de la course 🙌 @MercedesAMGF1 se dirige vers l’Autodromo Hermanos Rodríguez 🚥

Saviez-vous que @ValtteriBottas détient le record du tour actuel du #MexicanGP à 1:18 741 minutes depuis 2018 ? 😎💙#WeLivePerformance #MercedesAMG #MercedesAMGF1 pic.twitter.com/1uoHyr6AX1 – Mercedes-AMG Motorsport (@amgmotorsport) 1er novembre 2021

Mercedes, quant à lui, n’a détecté aucun problème avec le moteur de Bottas depuis qu’il l’a équipé du sixième élément ICE.

« Un seul échec à terminer une course à cause d’un défaut du châssis ou du groupe motopropulseur serait catastrophique pour le championnat », a averti le stratège en chef de Mercedes, James Vowles.

« Et à la suite de cela, nous gérons cela de la meilleure façon possible jusqu’à la fin de l’année et dans le cas de Valtteri, cela signifiait prendre un autre ICE pour nous assurer que nous avions absolument le meilleur compromis.

« Quant à savoir si cela a amélioré ses performances, oui, un peu, mais il s’agit plus de l’équilibre pour le reste de la saison que d’un événement.

« Donc, ce changement, aussi douloureux qu’il l’a été lors du Grand Prix d’Austin, rapportera en fait des dividendes au cours des prochaines courses. »