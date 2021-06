Mercedes se prépare à répéter Singapour 2015 en qualifications · .

Le PDG de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que l’équipe s’attend à une séance de qualification “très difficile” ce week-end, similaire à leurs difficultés à Singapour en 2015.

L’équipe était à plus d’une seconde du rythme à Bakou vendredi, blâmant un manque de performance dans les virages à basse vitesse. Wolff a souscrit à l’évaluation du pilote Valtteri Bottas, qui a déclaré qu’il y avait quelque chose de « fondamentalement faux » avec la voiture.

“Vous pouvez clairement voir d’après les temps au tour qu’il y a quelque chose de fondamentalement faux”, a-t-il déclaré. “Nous essayons de régler la voiture pour qu’elle fonctionne réellement, mais nous n’avons pas pu le faire.”

“Nous continuons à voir les problèmes que nous avons avec une voiture de course solide, mais nous avons du mal à vraiment la clouer pour un seul tour”, a-t-il ajouté. “Aujourd’hui était une journée de collecte et d’analyse de données et ce que nous avons vu à Monaco est certainement un peu un prolongement de Bakou qu’il y a certaines parties de la piste où nous ne performons tout simplement pas.”

Wolff a déclaré que l’aileron arrière flexible de Red Bull augmente leur avantage en termes de performances sur les longues lignes droites de Bakou.

“Nous savions que Monaco et Bakou ne sont pas des pistes qui nous conviennent”, a-t-il déclaré. « Ils étaient très bons dans ces parties sinueuses de Monaco, donc ils sont très bons ici aussi et Ferrari aussi.

Photos : premier jour d’entraînement du Grand Prix d’Azerbaïdjan« Ensuite, en ligne droite, si vous avez une aile qui vous donne cette vitesse supplémentaire, vous avez la combinaison optimale, contre nous. Il vous suffit donc de le prendre au menton pour ici et d’essayer de lui donner les meilleures performances et de récolter le plus de points.

Bien que Wolff pense que l’équipe sera plus compétitive en course, il s’attend à une séance de qualification difficile demain. Il a comparé le week-end de course à leur performance à Singapour en 2015 où, après avoir décroché la pole position pour l’ensemble des 12 courses, ils se sont qualifiés de manière inattendue à 1,4 seconde du rythme.

« La course se fait le dimanche [but] Je pense que les qualifications peuvent être une séance très, très difficile pour nous », a-t-il déclaré. « Probablement l’un des plus difficiles que j’aie jamais vus. Cela me rappelle Singapour ’15.

«Mais nous allons le prendre sur le menton. Je pense que nous avons une bonne voiture de course, donc il y a du terrain pour récupérer dimanche et ensuite apprendre. C’est comme ça. Nous essayons d’aller le plus vite possible avec le kit qui est disponible.

