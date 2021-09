Mercedes se prépare à un appel “difficile” alors que Bottas mène Hamilton aux qualifications pour le sprint · .

Mercedes fait face à un dilemme évident avant la course de qualification au sprint de samedi, pour décider de la grille du grand prix de dimanche.

Leur meilleur prétendant au championnat du monde part de la deuxième place sur la grille derrière son coéquipier. Le poleman Valtteri Bottas a déjà aidé le leader de l’équipe à maximiser son score cette année.

L’équipe ne peut pas se permettre de laisser Bottas en tête jusqu’à la fin de la course et de prendre des points à Lewis Hamilton. C’était clair quand ils lui ont dit de ne pas signer le meilleur tour à Zandvoort, et c’est tout aussi vrai ce week-end.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, ne savoure pas l’appel qu’il pourrait bien avoir à faire. “Je ne veux pas encore en parler parce que nous ne sommes pas dans une situation où nous courons premier et deuxième sur la route”, a-t-il déclaré vendredi soir.

« Si tel était le cas, il y a certainement des décisions à discuter qui sont très difficiles du point de vue des coureurs. Et je parle de moi, je n’aime rien de tout ça.

Rapport: Norris voit une chance de combattre Verstappen pour la troisièmeMais il ne fait aucun doute que si l’équipe veut que Bottas laisse Hamilton alors, comme ils l’ont fait à Sotchi il y a trois ans, cela va arriver. « Ce championnat est si serré que ces appels doivent être faits. »

Bien sûr, il existe de nombreuses façons de ne pas en arriver là, même si Wolff apprécierait sans aucun doute encore moins les options les plus probables. Max Verstappen pourrait diviser la paire Mercedes au départ et terminer la course entre eux. Non seulement cela enlèverait un autre point à Hamilton, mais cela placerait Verstappen en pole position pour le grand prix, après que Bottas ait pris sa pénalité pour changement de groupe motopropulseur.

Ou nous pourrions voir une sorte de drame au début. La chicane Rettifilio extrêmement serrée et la descente étroite jusqu’à elle offrent de nombreuses possibilités aux conducteurs d’avoir des ennuis. Les voitures chassant les deux pilotes Mercedes hors de la grille bénéficieront d’un sillage de leur part.

La tentation pour Mercedes de chorégraphier le départ sera forte. Ils sont bien placés pour encaisser Verstappen et aider les deux McLaren, avec leurs fortes vitesses de pointe, à lui faire un pop. Cependant, la paire McLaren a également une situation de championnat à considérer : leurs positions de départ leur donnent une chance significative de réduire l’avantage de points de Ferrari.

Perez doit faire quelques passes en qualifications pour le sprint. Ce sera un début de course difficile. A partir de là, cela reste à voir, mais plusieurs conducteurs ont donné des appréciations pessimistes sur la probabilité de pouvoir passer.

Tous les pilotes ont un libre choix de pneus pour les deux courses ce week-end. Pirelli soupçonne que la majorité optera pour le moyen samedi, bien que certains puissent risquer de commencer sur le doux, comme à Silverstone, dans le but de gagner des places. Cependant, l’avantage potentiel de faire cela devrait être moindre à Monza qu’il ne l’était lors de la première course de qualification au sprint.

Mercedes a partagé les stratégies pneumatiques entre leurs deux pilotes lors de la première course de qualification au sprint à Silverstone alors qu’ils tentaient, en vain, de faire passer Bottas, troisième, devant Verstappen, deuxième. Le pari des pneus tendres pourrait avoir du sens pour Red Bull cette fois, car ils tentent de faire avancer Sergio Perez de sa neuvième place sur la grille à une position où il peut à nouveau aider Verstappen dans le grand prix.

Les temps de qualification au complet

