Mercedes se tourne vers l’équipe de F1 pour réduire de moitié la taille de la batterie du dernier véhicule électrique

Au sommaire : Mercedes a présenté un nouveau concept de véhicule électrique auquel son équipe de Formule 1 a contribué.

En bref

Mercedes dit qu’elle s’est appuyée sur l’expertise de son équipe de F1 pour produire sa dernière conception de véhicule électrique routier avec une autonomie revendiquée de plus de 1 000 kilomètres sur une seule charge.

Ses divisions Grand Prix et High Performance Powertrains ont été consultées sur la création de la Vision EQXX, un concept car à quatre places, qui prétend consommer moins de 10 kWh aux 100 kilomètres. Selon Mercedes, sa batterie a 50 % de volume en moins et est 30 % plus légère que l’équivalent de l’EQS, qu’elle a lancé l’année dernière.

« Vision EQXX a vu les meilleurs esprits de nos centres de R&D travailler avec les ingénieurs de nos programmes de Formule 1 et de Formule E », a déclaré Markus Schäfer, membre du conseil d’administration de Daimler. « Ils prouvent que les innovations du sport automobile – où les groupes motopropulseurs sont déjà fortement électrifiés – ont une pertinence immédiate pour le développement des voitures de route. »

Mercedes Vision EQXX Intérieur Mercedes Vision EQXX Pack de batterie Mercedes Vision EQXXLa pandémie pourrait forcer davantage de changements de calendrier – Domenicali

La F1 doit revenir en Australie en avrilLa pandémie de Covid-19 pourrait forcer davantage de changements dans le calendrier des championnats du monde pour la troisième année consécutive, a admis Stefano Domenicali, PDG de la F1.

Un record de 23 courses est prévu au calendrier F1 2022. Il s’agit notamment de sites qui n’ont pas pu organiser de courses au cours des deux années précédentes, comme Albert Park en Australie, Marina Bay à Singapour et Suzuka au Japon. Le Grand Prix de Chine est absent du programme pour la troisième année consécutive.

La F1 ajoutera une nouvelle course à Miami cette année et Domenicali souhaite étendre davantage le calendrier, mais admet que les plans d’expansion de la série pourraient être contrecarrés par la pandémie.

« Un retour en Afrique – que ce soit au nord ou au sud – serait formidable », a-t-il déclaré à Sport 1. « La rapidité avec laquelle cela fonctionnera dépendra également de la situation autour de Covid. Nous ne devons pas continuer à sous-estimer la pandémie de corona. Nous pourrions également devoir ajuster à nouveau le calendrier en 2022. »

Bienvenue à bord, Will !

Je suis extrêmement fier d’annoncer un développement important chez . pour 2022. Will Wood, qui est devenu un contributeur du site à l’époque où il s’appelait encore F1 Fanatic, a été nommé rédacteur en chef adjoint.

Son arrivée est d’autant plus significative que Will est le premier membre à temps plein à rejoindre l’équipe en plus de moi-même. Il travaille déjà dur pour étendre notre couverture à de nouveaux domaines et s’assurer que nous abordons la nouvelle saison de course automobile en meilleure forme que jamais.

Alors que beaucoup de nos autres contributeurs réguliers de . continueront avec nous dans la nouvelle année, Dieter Rencken est passé à un autre projet, et ses derniers articles pour nous paraîtront dans les semaines à venir. Nous lui souhaitons tout le meilleur.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Média social

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

ne nous dérange pas, nous sommes juste en train de nous amuser et de nous enthousiasmer pour la saison 2022 😎 pic.twitter.com/a6RNjA50oI – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 3 janvier 2022

Jacques Villeneuve, qui a testé une voiture de Coupe sur le parcours routier de Charlotte pour l’équipe Hezeberg (la Ford n°27 alignée avec Reaume Brothers Racing), doit effectuer des essais pour l’équipe la semaine prochaine à Daytona. Le calendrier Daytona 500 de l’équipe/2022 (Loris Hezemans pour faire des stages sur route) reste à déterminer. – Bob Pockrass (@bobpockrass) 3 janvier 2022

À quoi ressemble l’anneau à grande vitesse 🇯🇵 dans #GranTurismo7 ? ?? Qui a hâte de courir à nouveau ici ? pic.twitter.com/mo7O6MpnFq – Gran Turismo (@thegranturismo) 3 janvier 2022

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Bonne fête!

Joyeux anniversaire à Anne Lambert, Timi, Bosley et Gitanes !

En ce jour dans le sport automobile

Né ce jour-là en 1989 : Graham Rahal, futur vainqueur de la course IndyCar

Partagez cet article . avec votre réseau :