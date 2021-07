Valtteri Bottas a mené le chrono au terme d’un vendredi très chaud à Budapest.

Mais la chaleur, que Lewis Hamilton a qualifiée d’« extrême », ne devrait pas revenir ce week-end. Alors, à quel point Mercedes peut-elle rester en tête ?

Le Hungaroring a connu la course la plus chaude jusqu’à présent cette année et des températures de piste extrêmement élevées. Bien que les sessions du matin et de l’après-midi aient vu des températures de l’air similaires dans la région 31-32C, alors que le ciel restait dégagé toute la journée, les températures de piste sont passées de 53C très chauds à 63C stupéfiants.

Comme des conditions aussi chaudes ne sont pas attendues pour le reste du week-end, les deuxièmes essais n’ont peut-être pas été particulièrement représentatifs des temps au tour que les pilotes peuvent réellement réaliser. De la pluie est prévue tôt le matin et la piste pourrait encore sécher avant les essais finaux. Les qualifications s’annoncent nuageuses, l’asphalte étant considérablement plus frais et plus de pluie possible.

La séance de l’après-midi d’aujourd’hui a indiqué que Mercedes était dans le rythme de Red Bull. Mais cela tiendra-t-il quand le mercure tombera ?

Verstappen a été plus rapide sur une piste plus fraîche le matinVerstappen a réalisé le meilleur temps du matin avec un 1’17.555 en fin de séance alors que la température de la piste augmentait. Bottas, cependant, n’était qu’à 0,061 seconde derrière lui alors qu’il avait établi son temps sur une piste légèrement plus fraîche plus tôt.

Bien que Carlos Sainz Jnr ait réussi à établir le quatrième temps des premiers essais pour Ferrari, il était à plus d’une demi-seconde de Verstappen, les meilleures équipes semblant avoir un avantage sur les autres de plusieurs dixièmes.

Cet écart est resté à peu près le même dans la deuxième pratique; Esteban Ocon a fait un bond en avant au quatrième rang pour Alpine, un peu moins d’une demi-seconde plus lent que Bottas, en tête des chronos. Cependant, Ferrari semblait vraiment avoir du mal avec les températures plus élevées, aucune des voitures ne terminant dans le top 10.

Lando Norris de McLaren a été surpris par certains des développements sur la feuille de temps. “Alpine était très rapide aujourd’hui, AlphaTauri était très rapide aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

« Ferrari était peut-être un peu plus lente que ce à quoi nous nous attendions, je pensais qu’elles seraient très rapides ici. Même nous nous attendions à être un peu mieux.

Le manque de rythme de Ferrari a surpris Norris. Il a indiqué que la température plus élevée pourrait avoir joué un rôle. « Les conditions sont très différentes de ce qu’elles étaient l’an dernier. Il faisait beaucoup plus froid l’année dernière, le tarmac était encore un peu plus frais et plus récent donc ça change.

Dans les conditions chaudes, Pirelli a découvert des écarts de performances plus importants que prévu entre leurs composés de pneus. Le composé de pneus tendres devait être 0,6-0,7 seconde par tour plus rapide que le pneu moyen, mais vendredi, il était jusqu’à une seconde par tour plus rapide.

L’année dernière, aucun des pilotes qui ont atteint la Q3 ne l’a fait avec le pneu médium et il semble que ce sera encore le cas cette année. Même pour les meilleures équipes, arriver en Q2 en moyenne sera « un gros défi et un risque car une seconde sur ce circuit, c’est beaucoup », a déclaré Mario Isola, responsable du sport automobile chez Pirelli.

La chaleur explique-t-elle aussi pourquoi Red Bull s’est retrouvé à près de trois dixièmes de seconde de Mercedes en deuxième séance ? Les RB16B semblaient en proie au sous-virage lors de la chaude séance de l’après-midi.

Mais Verstappen n’était pas préoccupé par leur position à la fin de la course de vendredi, affirmant qu’il y avait “quelques ajustements que nous essayions de FP1 à FP2” qu’ils pourraient devoir reconsidérer. « Nous devons juste voir ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné », a déclaré le leader du championnat du monde. « La piste était aussi très chaude donc ce n’est jamais facile comme ça.

Les pneus tendres seront la voie à suivre en Q2Verstappen a déclaré que le déficit de Red Bull était principalement sur un seul tour lancé. Il pense que c’était probablement dû aux conditions de la piste plutôt qu’à des problèmes sous-jacents plus graves.

Une piste plus froide peut ramener le pendule vers Red Bull, mais une piste humide lancerait une variable différente sur les pilotes. Lewis Hamilton a déclaré qu’il y avait peu de choses que les équipes feraient avec leurs réglages pour se préparer à cette possibilité.

« Vous ne pouvez pas prévoir la pluie », a-t-il déclaré. « Par une journée chaude comme celle-ci, vous ne pouvez pas régler la voiture en douceur pour la pluie.

« C’est assez imprévisible, donc vous essayez juste de placer la voiture dans la meilleure position possible et essayez de comprendre les pneus autant que possible. Il n’y a pas une grande différence entre les configurations d’une certaine manière.

“Nous allons préparer la voiture pour les qualifications sur le sec et s’il pleut, il pleut.”

Temps de pratique combinés

Progrès des équipes vs 2020

