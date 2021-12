Mercedes s’excuse auprès des survivants de Grenfell après les critiques du sponsor de Kingspan

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a écrit une lettre à un groupe de survivants de la catastrophe de la tour Grenfell, pour s’excuser pour l’offense causée par le partenariat de l’équipe avec la société d’isolation Kingspan.

Il n’a pas mis fin complètement au parrainage et a déclaré que l’équipe « s’est engagée en profondeur avec Kingspan » et a posé des questions sur les accusations portées contre eux au sujet de leur implication dans la tragédie de 2017, qui a tué 72 personnes lorsque le gratte-ciel a pris feu et s’est déplacé rapidement dans le bâtiment.

Wolff a proposé de rencontrer les personnes concernées « dès que nous le pourrons », afin qu’il soit en mesure de comprendre l’autre côté de l’histoire.

Grenfell United, qui représente les survivants et les familles endeuillées de la tragédie, a déclaré que l’annonce de Mercedes de leur partenariat avec Kingspan « nous a brisés », et a accusé l’entreprise de jouer un « rôle central » dans la propagation de l’incendie en raison de la façon dont leur isolation était construit.

Kingspan eux-mêmes nient fermement les accusations portées contre eux, affirmant qu’ils n’avaient aucune implication dans la conception ou la construction du revêtement de la tour et que l’utilisation de leur produit était à leur insu.

Le ministre du gouvernement britannique Michael Gove a déclaré qu’il était « profondément déçu » par l’accord de Mercedes avec Kingspan, et il leur demandera de reconsidérer leur accord de parrainage avec eux.

Cela a été repris sur les bancs de l’opposition gouvernementale par la députée travailliste Lisa Nandy, qui a qualifié le partenariat de « profondément irrespectueux » envers les personnes concernées.

Cette nouvelle nous a bouleversés. @KingspanIP_UK est pourri jusqu’à la moelle « un peu mieux que les escrocs et les tueurs ». Aucun remords, ni responsabilité pour le meurtre de nos 72. Seulement la cupidité et l’insouciance pour la vie humaine. 👇Notre lettre à @MercedesAMGF1 les exhortant à rompre leurs liens avec Kingspan. pic.twitter.com/FsLzCVsoYg – Grenfell United (@GrenfellUnited) 2 décembre 2021

« Cher Grenfell United », lit-on dans la lettre du PDG de Mercedes.

« Merci pour votre lettre sur notre partenariat avec Kingspan, que j’ai reçue hier. La tragédie de l’incendie de la tour Grenfell était au-delà de l’imaginable pour moi, et cela n’aurait jamais dû arriver.

« Au nom de notre équipe, je tiens sincèrement à vous présenter mes excuses pour le mal supplémentaire que cette annonce a causé. Cela n’a jamais été notre intention de le faire.

« Le travail de l’enquête publique pour établir toutes les causes de la tragédie est d’une importance cruciale. Avant de conclure notre partenariat, nous nous sommes engagés avec Kingspan en profondeur pour comprendre quel rôle leurs produits ont joué dans ce qui s’est passé à Grenfell.

« Kingspan a déclaré n’avoir joué aucun rôle dans la conception ou la construction du système de revêtement de la tour Grenfell et qu’un petit pourcentage de leur produit a été utilisé comme substitut à leur insu dans une partie du système qui n’était pas conforme aux réglementations en matière de construction. et était dangereux.

«Je sais que cela ne change en rien la terrible tragédie que vous avez subie, ou la douleur profonde et continue ressentie dans votre communauté, et je tiens à remercier Grenfell United pour l’offre de me rencontrer en personne pour que j’apprenne et comprenne mieux. .

« J’ai hâte de nous réunir dès que nous le pourrons.

« Avec mes cordiales salutations, Toto Wolff. »