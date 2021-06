Mercedes signe le pilote de kart chinois Cui, âgé de 13 ans, dans l’équipe junior · .

Mercedes a recruté le pilote chinois de karting Yuanpu Cui dans son programme de développement junior, ce qui soulève la possibilité qu’il devienne un jour le premier pilote de Formule 1 du pays.

Cui, 13 ans, participe actuellement au Championnat d’Europe CIK-FIA, et pilote des karts depuis l’âge de six ans.

Le meilleur résultat de Cui la saison dernière a été la deuxième place du Trophée Andrea Margutti, dans la catégorie OK Junior, devant Ugo Ugochukwu, membre du programme junior de McLaren.

La conseillère en développement des pilotes Mercedes, Gwen Lagrue, a déclaré : « Yuanpu a certainement attiré notre attention et s’est montré très prometteur au cours de sa carrière en karting jusqu’à présent. C’est le meilleur talent chinois en karting et il n’y a pas encore eu de pilote chinois de F1, nous sommes donc impatients de voir comment Yuanpu progressera et de l’aider à gravir les échelons.

Soutenu par le programme, Cui continuera cette année à courir dans les catégories OK Junior.

Le programme, qui a vu Pascal Wehrlein, Esteban Ocon et George Russell tous diplômés en F1, compte actuellement cinq membres en karting et en juniors.

Cui est le troisième pilote d’usine de Kart Republic à être recruté par Mercedes dans leur programme junior, aux côtés d’Alex Powell et d’Andrea Kimi Antonelli. Frederik Vesti court également en Formule 3 et Paul Aron en Formula Regional European Championship en tant que membres de l’équipe junior des champions du monde.

Ma Qing Hua reste le seul pilote chinois à avoir participé à un week-end de course de Formule 1, lors des essais. Le Chinois Guanyu Zhou, qui fait partie du programme des jeunes pilotes d’Alpine, est en tête du championnat de Formule 2.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :