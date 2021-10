Mercedes soucieuse d’éviter un abandon « catastrophique » en finale

Dans le tour d’horizon : Mercedes affirme que prendre des pénalités de groupe motopropulseur est crucial pour éviter tout risque d’une non-arrivée « catastrophique » dans les courses restantes.

En bref

Mercedes « équilibre performances et fiabilité » avec les composants du groupe motopropulseur Le stratège en chef de Mercedes, James Vowles, a déclaré que le changement du moteur à combustion interne de Valtteri Bottas au Grand Prix des États-Unis visait à éviter tout risque de non-arrivée en raison de la fiabilité lors des cinq dernières courses de 2021.

« Nous équilibrons la performance et la fiabilité jusqu’à la fin de la saison », a déclaré Vowles. « Un seul échec à terminer une course, que ce soit à cause d’un défaut du châssis ou du groupe motopropulseur, serait catastrophique pour le championnat. En conséquence, nous gérons cela de la meilleure façon possible jusqu’à la fin de l’année. »

Vowles a déclaré qu’il ne s’agissait pas de courir après la performance, mais «plus sur l’équilibre pour le reste de la saison que sur un événement. Donc, ce changement, aussi douloureux qu’il l’ait été lors du Grand Prix d’Austin, portera ses fruits lors des prochaines courses. »

Bottas a écopé de trois pénalités pour avoir dépassé son nombre maximum de pièces de moteur au cours des quatre dernières courses. Son coéquipier Lewis Hamilton en a pris un et de nombreux autres clients de moteurs Mercedes ont également dépassé leurs allocations maximales.

La surchauffe du cockpit du Mazepin, un problème persistant

Mazepin a signalé que ses pieds s’échauffaient à nouveau dans l’équipe AustinHaas, Guenther Steiner, a déclaré que le problème de surchauffe décrit par Nikita Mazepin lors des dernières courses semble être unique au pilote.

« Il s’est plaint à plusieurs reprises des pieds chauds », a déclaré Steiner. «Nous avons toujours essayé de faire mieux, mais il semble que cela n’arrive qu’à lui. C’est le même châssis que l’an dernier, donc nous n’avons jamais eu de problème avec ça.

Le coéquipier de Mazepin, Mick Schumacher, n’a pas signalé de problèmes similaires, a déclaré Steiner. « Je n’ai pas demandé spécifiquement à Mick, mais il ne s’en est jamais plaint et c’est sûr qu’il le ferait. Nous devons donc chercher pourquoi il a chaud.

« Nous devons faire quelque chose, peut-être que la prochaine étape est de faire quelque chose sur la botte, vous pouvez le faire dans les deux sens. Mais il n’y avait rien de cassé ou quoi que ce soit et ce n’est pas la première fois qu’il s’en plaint.

La popularité montre les progrès de McLaren – Norris

Après que McLaren ait été élue équipe la plus populaire de Formule 1 dans le récent sondage mondial du sport, Lando Norris a déclaré que la croissance du soutien à l’équipe était visible lors des courses cette année.

« C’est agréable de voir que nous n’avons pas seulement progressé en piste, mais aussi hors piste, d’une certaine manière », a déclaré Norris. « C’est cool la quantité de casquettes et de t-shirts McLaren et tout, c’était certainement le plus, par rapport à n’importe quelle autre équipe, donc c’est génial d’avoir le soutien, les gens nous encouragent partout. Cela en fait simplement un environnement beaucoup plus cool pour tout le monde.

Cependant, Norris a déclaré qu’il était difficile d’entendre le soutien de l’équipe dans la voiture. « Vous n’entendez pas les fans pendant que vous conduisez », a-t-il déclaré. « Si quelqu’un dit qu’il le fait, il ment. »

« Cela nous fait nous sentir bien en équipe, pas seulement moi-même, mais nous en tant qu’équipe », a-t-il ajouté, « parce que nous faisons beaucoup pour essayer d’impliquer les fans et les amener à bord, leur faire sentir qu’ils font partie de la famille et une partie de nos progrès au cours des quatre dernières années.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Mécanicien : Andy Stevenson, le métier le plus excitant de la F1 (Speedcafe)

« ‘Les premiers jours avec Eddie étaient assez étranges, parce qu’il voulait me tester’, a raconté Stevenson, à qui on a dit lors de son interview ‘Je n’aime pas ce type, je ne veux pas le voir ici.' »

La Formule 1 et QuintEvents prolongent l’accord pour les expériences des fans et les forfaits d’accueil dans le cadre d’un partenariat pluriannuel (Formule 1)

« La Formule 1 et QuintEvents ont annoncé une prolongation de plusieurs années de leur partenariat officiel, F1 Experiences, offrant des expériences uniques et exclusives pour les fans et une hospitalité au bord de la piste. Le programme à succès F1 Experiences se poursuivra avec des offres innovantes pour les fans, alors que les foules reviennent dans les tribunes après la pandémie de COVID-19. »

Ne gaspillez pas, ne voulez pas – les enfants mènent la course contre le changement climatique (Virgin Racing)

« La réplique à l’échelle 1:1 de la voiture de Formule E a été fabriquée à partir de 100 kg de déchets plastiques collectés par Kids Against Plastic et les choix de déchets scolaires pour souligner le rôle de la réduction du plastique dans la course contre le changement climatique. En prenant plus de 700 heures, la réplique a été créé par le studio de design britannique Lazerian. »

La Formule E présentera la durabilité dans le sport d’élite à la COP26 (Formule E)

« Reigle : « À la COP26, nous démontrerons les avantages d’adopter des modes de transport plus propres pour lutter contre la pollution de l’air et le changement climatique dans les villes du monde. Le sport automobile a un rôle crucial à jouer dans l’accélération des développements technologiques qui peuvent être transférés à un usage quotidien et sert de une plate-forme puissante pour présenter des solutions de transport innovantes pour vivre des modes de vie durables.' »

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Joyeux anniversaire!

Joyeux anniversaire à Gavin Brown et Striay !

En ce jour dans le sport automobile

Partagez cet article de . avec votre réseau :