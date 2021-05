Mercedes souligne la principale faiblesse de son rival au titre Red Bull

Mercedes a identifié la dégradation des pneus de Red Bull lors des Grands Prix comme la principale faiblesse de leur rival au titre, affirmant qu’ils sont «plus durs» sur les pneus arrière.

Le Grand Prix d’Espagne de dimanche s’est transformé en un jeu de chat et de souris entre Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Bien que Verstappen ait remporté la première bataille, prenant la tête de Hamilton au virage 1 dans le premier tour, le Britannique est resté près du Red Bull, ce qui signifiait que Verstappen n’était pas en mesure de courir à une vitesse qui conviendrait à ses pneus.

Au lieu de cela, il a dû continuer à pousser, ronger ses pneus et devenir le premier des deux à s’installer.

Hamilton est resté plus longtemps, pourchassant Verstappen après avoir fait son propre arrêt au stand. Mercedes a ensuite réussi une surprise en opposant rapidement le champion du monde en titre, le plaçant dans une stratégie à deux arrêts qui a remporté la journée.

L’Espagne n’était pas la première fois que Mercedes voyait des signes indiquant que l’usure de ses pneus était bien meilleure que celle de Red Bull.

«Nous ne sommes toujours pas vraiment à un stade où nous allons en pensant que nous avons une meilleure voiture de course ou que nous sommes mieux à même de prendre soin des pneus», a déclaré Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie sur piste de Mercedes.

«Il est en fait assez difficile de dire ce que c’était [in the Spanish GP]. Nous avons pu nous asseoir derrière eux et lorsque vous êtes la voiture de tête et que quelqu’un peut s’asseoir sur votre boîte de vitesses pendant tout un relais, ce n’est normalement pas une bonne nouvelle.

«Mais nous sommes encore au stade de l’année où nous collectons des données sur les différentes pistes. Mais cela semble être un peu une tendance que nous ayons peut-être une voiture un peu plus neutre.

«Ils semblent un peu plus durs pour les pneus arrière pendant un relais alors que nous utilisons assez bien les deux essieux. Mais nous verrons avec quelques données supplémentaires si c’est vraiment une caractéristique de la voiture ou simplement comment nous la configurons.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de Formule 1

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, est d’accord avec Shovlin.

“Je pense que la Mercedes – nous l’avons vue depuis Bahreïn – je pense que leur rythme de course a été meilleur que le nôtre à chaque course que nous avons vue jusqu’à présent”, a-t-il déclaré. «Et je pense que leur dégradation a été meilleure que la nôtre.

«Nous savions donc que ces deux derniers circuits tireraient parti de leurs atouts – et ils l’ont fait – mais nous sommes beaucoup plus proches que nous ne l’avons été.

Hamilton mène le championnat des pilotes de 14 points sur Verstappen, avec Mercedes 29 devant Red Bull.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook