Mercedes s’ouvre sur les défis de la course « la plus folle » de Djeddah

James Vowles a déclaré qu’au cours de ses 20 années en Formule 1, le week-end en Arabie saoudite était le plus fou qu’il ait vu sur le mur des stands Mercedes.

La course a été pleine de drame du début à la fin, avec deux périodes de drapeau rouge et plusieurs voitures de sécurité virtuelles ponctuant un tas d’action sur la piste entre tout.

Lewis Hamilton et Max Verstappen sont entrés en contact alors qu’ils se battaient pour la tête et Valtteri Bottas a réussi à monter sur le podium lors de la dernière course vers la ligne en devançant Esteban Ocon.

Lorsque le week-end a été pris dans son ensemble, Vowles – assis à côté d’Andrew Shovlin lors du débriefing d’après-course de Mercedes, a fait le point sur à quel point tout s’est avéré imprévisible.

« Nous avons tous les deux environ 20 ans dans le sport avec un rôle de voyage », a déclaré le stratège en chef Vowles. « Tout ce week-end, quand vous incluez les qualifications, qui ont été intenses et raisonnablement compliquées, et la course qui a été très, très imprévisible, pleine d’incidents comme vous l’avez vu du début à la fin et vraiment difficile de rester au top en tant qu’équipe – je pense que cela pourrait être le plus élevé.

En piste, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont atteint un niveau de chaos en Arabie saoudite, déclare Alex Albon, qui a estimé que l’influence des stewards était trop importante.https://t.co/x19pySe1O5 #f1 pic.twitter.com/2I9CVOumZR – PlanetF1 (@Planet_F1) 7 décembre 2021

« Cela inclut les courses humides où il est devenu humide dans les derniers tours. C’est juste que l’intensité du début à la fin de tout ce week-end était incroyable.

Hamilton n’était pas content lorsqu’il a parlé à la radio de l’équipe lors du premier arrêt du drapeau rouge, car Mercedes avait choisi de l’amener lui et Bottas au stand alors qu’il était encore dans les conditions de la voiture de sécurité, mais cela s’est ensuite transformé en drapeau rouge et a confié à Verstappen la tête de la course à ce moment-là.

Vowles a déclaré que cela faisait partie du « jeu » qui se déroule sur le mur des stands et a défendu la décision de l’équipe de doubler ses pilotes à ce stade de la course.

« Nous avions souligné avant la course que le pneu dur était tout simplement le meilleur pneu. Ce pneu pourrait faire 40 tours de course sans aucun doute », a-t-il expliqué.

« Avec l’apparition de la voiture de sécurité lors de ce premier tour, vous pouvez aller jusqu’à la fin de la course, vous n’avez pas à subir une autre perte d’arrêt au stand et il n’y aurait presque aucune dégradation sur ce pneu, donc il Il était tout à fait logique de s’arrêter – à moins que vous ne pensiez qu’il y aurait un drapeau rouge.

«Mais c’est le jeu. Nous l’avons fait dans le passé où il est clair qu’il y a des dommages à la barrière certains.

« Mais dans cette circonstance particulière, c’était limite ou il semblait que la barrière allait s’arranger et que la voiture pouvait être nettoyée.

« Donc, en cela, ce que vous faites est de vous assurer d’arrêter votre voiture. »